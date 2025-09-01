Congo-Kinshasa: Décès du professeur émérite Malembe Tamandiak à Kinshasa

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Initiateur de l'Université des sciences de l'information et de la communication (UNISIC), alors Institut des sciences et techniques de l'information (ISTI) en 1973, le professeur émérite Malembe Tamandiak est décédé ce lundi 1er septembre à Kinshasa.

Selon des sources familiales, ce scientifique s'est éteint à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un riche héritage scientifique.

L'illustre disparu a formé la majorité des grandes figures de la presse congolaise, voire africaine.

Son engagement inlassable pour l'édification d'une école congolaise de communication, adaptée aux réalités socioculturelles du pays, a fait de lui un repère incontournable pour les professionnels et les universitaires du secteur, reconnaissent des journalistes congolais.

Le professeur Malembe Tamandiak fut le premier journaliste à présenter un journal télévisé à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), le 24 novembre 1966.

