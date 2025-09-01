Congo-Kinshasa: Chancel Mbemba s'engage avec Lille pour un an

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le défenseur international congolais Chancel Mbemba a signé ce lundi 1er septembre un contrat d'une année avec le club français de première division Lille Olympique Sporting Club (LOSC), annoncent les médias français.

Libre depuis la fin de son contrat à Marseille le 30 juin, le défenseur international congolais de 31 ans (85 sélections, 6 buts) a passé avec succès sa visite médicale dans la journée.

Même s'il sort d'une saison sans jouer en club après sa mise à l'écart à l'OM, Mbemba apportera son savoir-faire acquis dans plusieurs Championnats et en coupe d'Europe (31 matches de Ligue des champions, 22 matches de Ligue Europa), rappelle L'Equipe.

Passé par la Premier League, la Ligue 1, la Jupiler Pro League ou encore le Portugal, la capitaine des Léopards apportera, quoi qu'il en soit, son expérience.

Le défenseur international congolais a été élu Prix Marc-Vivien Foe 2023, une distinction attribuée au meilleur joueur de football Africain évoluant dans le championnat de France, la Ligue 1.

Chancel Mbemba devenait ainsi le premier défenseur et le deuxième Congolais à remporter ce prix, après Gaël Kakuta en 2021.

