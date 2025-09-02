Congo-Kinshasa: Inhumation à Kinshasa du général Peter Cirimwami

L'ancien gouverneur militaire du Nord-Kivu a été tué il y a près de huit mois à Goma par les rebelles du M23.

Le général Peter Cirimwami a été inhumé ce lundi (01.09) à Kinshasa. L'ancien gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a été tué il y a près de huit mois à Goma, dans l'est du pays. Pour avoir été abattu par les rebelles du M23, il a été élevé au rang de grand officier et commandeur dans l'ordre national des héros nationaux Kabila-Lumumba.

La cérémonie, qui a eu lieu au Palais du peuple, en plein coeur de la capitale congolaise, a été ponctuée de nombreux hommages, à l'instar de celui de Guy Kabombo Muadiamvita, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

C'est lui qui a lu l'ordonnance présidentielle nommant Peter Cirimwami au grade de lieutenant-général à titre posthume.

Des centaines de personnes aux funérailles

Le gouverneur militaire du Nord-Kivu a été officiellement tué par des rebelles du M23, en janvier 2025, à Kasengezi, près de Sake. Il avait ensuite été transporté à Goma, mais n'a pas survécu.

C'est finalement ce lundi 1er septembre 2025 que sa dépouille a été enterrée, à Kinshasa, le même jour que le colonel Alexis-Lewis Rugabisha, décédé début février à Kalehe, dans le Sud-Kivu.

Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de l'ancien gouverneur militaire du Nord-Kivu.

Son inhumation loin de Goma suscite la déception de certains habitants originaires de la même province, qui auraient souhaité le voir inhumé à Goma. "On l'enterre, mais nous aurions voulu qu'il soit enterré après le retour de la paix au Nord-Kivu. Qu'il soit enterré à Goma, devant la population, parce qu'il est mort pour cette population", estime cet habitant.

Lutte contre le M23

Peter Cirimwami faisait partie des officiers de l'armée congolaise qui ont opéré aux côtés du général Bahuma Ambamba, en 2012, contre le M23, et ensuite en 2014 contre le groupe terroriste ADF, auteur de nombreux massacres dans le Nord-Kivu et en Ituri.

Avant sa nomination à la tête de la province du Nord-Kivu, en 2023, Peter Cirimwami a exercé les fonctions de commandant des opérations dans la partie sud de la province, puis il a été affecté à Bunia, où il a assumé les mêmes responsabilités.

Au cours de sa carrière militaire, Peter Cirimwami a occupé le poste de responsable du renseignement au sein de diverses grandes unités de l'armée congolaise.

Le général Peter Cirimwami a été inhumé au cimetière "Le repos du soldat", dans la commune de la N'sele, à Kinshasa.