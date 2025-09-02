Bénin: Le pays se dirige vers une alternance au pouvoir

La succession de Patrice Talon est en marche au Bénin. La majorité au pouvoir a désigné Romuald Wadagni comme candidat pour la prochaine présidentielle.

La succession du président Patrice Talon est désormais en marche au Bénin. Le week-end dernier, la mouvance au pouvoir a désigné son candidat pour la présidentielle de l'année prochaine : Romuald Wadagni, actuel ministre d'État chargé de l'Économie, des Finances et de la Coopération. Une annonce qui confirme l'alternance et tournera une page politique importante dans le pays.

Le président Patrice Talon, à la tête du Bénin depuis 2016, achève son second et ultime mandat. Il l'a répété à maintes reprises : pas question pour lui d'en briguer un troisième. Pourtant, certains sceptiques doutaient encore.

La fin des spéculations

La désignation de son dauphin vient balayer toutes les spéculations. C'est aussi l'avis de l'analyste politique Eugène Allossoukpo, qui observe que "le choix est la preuve de ce que Patrice Talon ne sera pas candidat. Le fait que les grands partis qui le supportent aient fait consensus pour désigner son successeur candidat est la preuve palpable de ce que Patrice Talon continue de diriger le pays, d'avoir la main sur les grandes décisions".

Son nom circulait déjà depuis plusieurs mois dans les couloirs du pouvoir. À 49 ans, Romuald Wadagni devient officiellement l'héritier politique de Patrice Talon.

Jusqu'ici, maître d'oeuvre des finances et de la coopération, il s'apprête à franchir une nouvelle étape. Pour le consultant géopolitique Amzath Abdoulaye, "ce choix n'est pas hasardeux, mais surtout pensé pour consolider les acquis sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan culturel et sur l'échiquier également international, parce qu'il faut rappeler que le ministre de l'Economie au Bénin est surtout aussi en charge de la coopération".

Dans la continuité de Patrice Talon

Durant près de dix années passées à gérer les finances, puis la coopération, Romuald Wadagni est devenu l'un des plus proches collaborateurs de Patrice Talon. Mais au-delà de sa loyauté, d'autres atouts ont pesé dans la balance, comme le souligne encore Amzath Abdoulaye :

Il estime que "c'est quelqu'un qui fait très peu parler de lui, mais qui est surtout efficace sur le terrain. L'homme en lui-même a trois fois été élu comme étant meilleur ministre de l'Économie et des Finances de la sous-région, ce qui n'est pas rien. Donc sa compétence, son travail et ses résultats parlent pour lui"..

En attendant que l'opposition dévoile à son tour son candidat, le rival de Romuald Wadagni, la bataille pour la succession de Patrice Talon est bel et bien lancée au Bénin.