Afrique: Festival du film africain - Près de soixante films au rendez-vous

La 22e édition du festival du film africain de Cologne, qui se tiendra du 18 au 28 septembre en Allemagne, a pour thème « Voices for change », des voix singulières, audacieuses et puissantes qui explorent mémoire, identité, luttes sociales et résistances contemporaines.

L'édition promet une programmation variée de longs métrages, de documentaires et de courts métrages. Des films projetés viendront de plus de vingt pays d'Afrique et de la diaspora. Outre les projections, il y aura aussi des tables rondes, ateliers, concerts, soirées DJ et rencontres de réseautage pour favoriser le dialogue entre cinéastes, expert(e)s et publics.

Plusieurs prix seront décernés, à savoir le Prix du jury qui a pour récompense 2000 euros, le Prix diversité octroiera 1000 euros et les prix du public accorderont pour le meilleur long métrage fiction 1000 euros, documentaire 1000 euros et court métrage 500 euros.

Un hommage sera rendu au patrimoine cinématographique africain. Le festival du film africain de Cologne est organisé chaque année par l'association FilmInitiativ Köln e.V. Il est le plus grand événement de cinéma africain contemporain en Allemagne.