Congo-Kinshasa: Verdict final attendu dans le procès pour corruption visant l'ex-ministre Constant Mutamba

2 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En RDC, Constant Mutamba devrait être fixé sur son sort judiciaire mardi 2 septembre. L'ancien ministre de la Justice, qui avait dû démissionner en juin, est accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars. Le procureur a requis dix ans de travaux forcés à son encontre pour détournement de deniers publics.

En RDC, le verdict attendu la semaine dernière a déjà été reporté à deux reprises. Cette fois-ci, un des avocats de la défense estime que l'ancien ministre de la Justice devrait effectivement connaitre sa peine ce mardi. Comme à chaque audience de ce procès, les forces de sécurité seront déployées autour de la Cour de cassation où les juges doivent se prononcer.

C'est la fin d'une saga judiciaire commencée au printemps dernier quand le procureur général avait porté ses premières accusations contre l'ancien ministre concernant le marché de la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Fin mai, Constant Mutamba avait vu les poursuites à son encontre être autorisées par l'Assemblée nationale et son procès s'est ouvert le 9 juillet.

Sa défense a toujours clamé son innocence. Ses nombreux avocats ont essayé de démontrer tout au long des audiences que les autorités avaient été informées de ce dossier et de la passation du marché avec Zion construction, preuve de la bonne foi de leur client. Constant Mutamba risque dix ans de prison et 20 ans d'interdiction d'accès à toute fonction officielle.

