Ouganda: L'ouverture du procès pour trahison de l'opposant Kizza Besigye ajournée au 1er octobre

En Ouganda, le procès pour trahison de Kizza Besigye, l'opposant historique du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis presque 40 ans, ne s'est pas ouvert comme prévu lundi 1er septembre. L'opposant, incarcéré avec son assistant Obeid Lutale depuis novembre 2024 et son arrestation au Kenya, n'est pas apparu devant la cour.

À l'ouverture du procès, le juge de la Haute Cour de Kampala a donné lecture des lettres des deux coaccusés, le docteur Kizza Besigye et son assistant Obeid Lutale, l'informant de leur absence à l'audience de ce lundi. L'audience a été ajournée pour cette raison au 1er octobre en accord avec le procureur et la défense. Cette dernière, malgré sa demande, n'a pas pu exprimer ses préoccupations à la cour pendant la séance.

Selon l'une des avocates de l'opposant, Proscovia Kunihira, l'absence de son client détenu à la prison de Luzira marque ses problèmes de santé, mais surtout son boycott de l'ouverture du procès.

Après le rejet d'une demande de libération provisoire sous caution au mois d'août, l'équipe de défense des accusés avait ouvertement remis en cause la partialité du juge en charge de l'affaire. La semaine dernière dans une conférence de presse, ils avaient déjà soutenu que Kizza Besigye avait exprimé son souhait de boycotter l'audience. L'opposant a également ouvert une procédure à Nairobi au mois de juillet, portant plainte pour arrestation illégale et violation de l'intégrité territoriale du Kenya.