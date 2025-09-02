La technologie numérique a considérablement amélioré les soins de santé à bien des égards.

L'université de Tunis El Manar organise, en collaboration avec l'université de Bonn (Allemagne), l'université libano-américaine et l'université de Duhok (Irak), la première école d'été sur l'imagerie médicale par intelligence artificielle. L'événement se tiendra du 2 au 4 septembre 2025 à Tunis, comme l'a annoncé l'université dans un communiqué.

Selon le communiqué, cette manifestation internationale s'inscrit dans le cadre du réseau « Sanad » pour une intelligence artificielle ouverte aux technologies modernes dans le domaine de la santé. Son objectif est de promouvoir l'échange d'expériences et de connaissances entre étudiants et chercheurs d'Allemagne, du Liban, de Tunisie et d'Irak.

Les travaux de l'école d'été comprendront des conférences scientifiques animées par des experts internationaux, ainsi que des ateliers pratiques sur l'imagerie médicale utilisant les technologies de l'intelligence artificielle.

Organisée avec le soutien de l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD), cette école d'été se veut un espace académique d'excellence qui contribuera au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'apprentissage profond en médecine grâce à l'IA, tout en renforçant la coopération scientifique arabo-allemande.