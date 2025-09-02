Le chef de l'Etat a présidé le 1er septembre 2025 à Diamniadio, la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires (Afs). Bassirou Diomaye Faye qui avait à ses côtés son homologue rwandais, Paul Kagamé, a invité les pays africains à compter sur eux même pour se nourrir.

«Pour se nourrir, l'Afrique devra compter d'abord sur elle-même. Elle doit s'inscrire dans une dynamique de solutions endogènes, en puisant dans son énorme potentiel. Ensemble, travaillons à briser le vieux mythe selon lequel l'agriculture est un secteur de survie, réservé aux adultes sans perspectives », a déclaré le président Faye.

Pour cela, il demande de rendre les campagnes plus attractives par leur désenclavement, l'accès aux services sociaux de base, et des investissements mettant en valeur le potentiel économique de chacune d'elles. En plus, il recommande d'oeuvrer à la promotion du commerce intra africain en saisissant les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), pour faciliter un accès rapide aux produits et leur écoulement.

«Encourageons l'émergence d'un secteur privé fort capable d'investir dans l'agrobusiness et d'approvisionner nos marchés domestiques, et de vendre les surplus à l'extérieur. Un secteur privé capable d'accompagner les processus d'industrialisation par le développement de chaînes de valeur au niveau local.

Unissons nos volontés, mobilisons nos ressources, et faisons de la création de systèmes alimentaires robustes, le moteur d'une renaissance africaine fondée sur la souveraineté et le développement partagé », a indiqué Bassirou Diomaye Faye. Il se dit persuadé que notre jeunesse est prête pour relever le défi. A son avis, elle a l'énergie, la créativité et la détermination.