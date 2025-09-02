Ile Maurice: Anil Bachoo - «Je n'ai peur de personne»

1 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Ce lundi après-midi, le ministre de la Santé s'est rendu au New Cancer centre de Solferino afin de rencontrer le nouveau management. Cette visite a également été l'occasion pour Anil Bachoo de revenir sur sa descente surprise à l'hôpital SAJ à Flacq, où il avait constaté des manquements dans le suivi des patients. «Ce n'est pas la première fois que je fais une descente surprise dans un hôpital. Certains médecins accomplissent un travail irréprochable, mais d'autres manquent à leurs devoirs», a-t-il déclaré.

Anil Bachoo a pointé du doigt les négligences persistantes dans le système public. Dans plusieurs établissements, des patients circulent de service en service sans que leur problème soit correctement détecté, ce qui les pousse parfois à consulter le privé pour obtenir un diagnostic fiable. «Je n'ai peur de personne. Je ferai tout pour combattre l'injustice et je continuerai les visites surprises dans tout le pays, tout en aidant les patients.»

