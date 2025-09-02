Ile Maurice: Les importations excèdent toujours les exportations

Au deuxième trimestre 2025, les échanges commerciaux de Maurice restent sous pression, avec des importations supérieures aux exportations. Les exportations totales, incluant les approvisionnements de navires et le soutage, se sont élevées à Rs 27,7 milliards, contre Rs 81,9 milliards pour les importations, selon les données publiées par Statistics Mauritius en cette fin du mois d'août.

Le déficit commercial a ainsi atteint Rs 54,2 milliards, représentant une hausse de 13,7 % par rapport au trimestre précédent et de 16,0 % par rapport au même trimestre de 2024. Le commerce total de marchandises s'établit à Rs 109,6 milliards, soit un excès de 9,3 % sur le trimestre précédent et de 3,6 % sur un an.

Exportations: légère progression trimestrielle mais recul annuel

Les exportations totales, incluant les approvisionnements de navires et le soutage, ont atteint Rs 27,7 milliards. Cette hausse de 5,2 % par rapport au trimestre précédent s'explique principalement par les produits alimentaires et animaux vivants (+22,7 %), les produits chimiques et assimilés (+9,6 %), les approvisionnements de navires et soutage (+3,4 %) et les produits manufacturés classés par matière (+1,1 %), compensée par la baisse des machines et matériel de transport (-14,7 %) et des articles manufacturés divers (-4,7 %).

Sur un an, soit par rapport au trimestre correspondant de 2024, les exportations ont toutefois reculé de 6,2 %, en raison de la baisse des produits manufacturés classés par matière (-18,0 %) et des articles manufacturés divers (-15,5 %).

Quant aux exportations domestiques, elles ont atteint Rs 14,2 milliards, représentant 51,2 % des exportations totales et une hausse de 10,8 % par rapport au trimestre précédent mais en recul de 8,7 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Par ailleurs, les réexportations ont diminué de 5,4 % par rapport au trimestre précédent et de 3,8 % sur un an.

Importations : hausse soutenue

Les importations mauriciennes ont fortement augmenté, s'établissant à Rs 81,9 milliards, soit une augmentation de 10,7 % par rapport au trimestre précédent.Les principales augmentations concernent les produits alimentaires et animaux vivants (+25,7 %), les articles manufacturés divers (+12,9 %), les produits chimiques et assimilés (+12,3 %), les machines et matériel de transport (+8,1 %), les produits manufacturés classés par matière (+5,8 %) et les combustibles minéraux et lubrifiants (+4,3 %).

Par rapport au deuxième trimestre de 2024, les importations ont augmenté de 7,4 %, portées par les produits alimentaires et animaux vivants (+23,2 %), les machines et matériel de transport (+12,0 %), les articles manufacturés divers (+10,8 %) et les combustibles (+4,0 %). Toutefois, les produits manufacturés classés par matière (-2,7 %) et les produits chimiques (-2,4 %) ont légèrement reculé.

Les principales catégories restent les machines et matériel de transport (23,7 %), les combustibles et lubrifiants (23,6 %), les produits alimentaires et animaux vivants (20,1 %), les produits manufacturés par matière (11,2 %), les articles manufacturés divers (8,5 %) et les produits chimiques (8,0 %).

Sur la base des tendances actuelles, pour l'ensemble de l'année 2025, les exportations devraient se maintenir à Rs 110 milliards, les importations atteindre Rs 320 milliards, et le déficit commercial s'établir à Rs 210 milliards, soit une légère hausse par rapport à 2024.

Les principaux marchés et blocs régionaux

Le deuxième trimestre 2025 confirme le rôle central de l'Europe comme principal marché pour les exportations mauriciennes, représentant 41,5 % du total pour Rs 8,0 milliards. Parmi les principaux clients figurent l'Afrique du Sud (12,2 %), les États-Unis (11,9 %), Madagascar (8,9 %), le Royaume-Uni (8,6 %), la France (8,2 %) et l'Espagne (7,9 %). Par rapport au deuxième trimestre 2024, les exportations vers Madagascar, la France, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud ont reculé de 20,5 %, 16,1 %, 10,9 % et 0,8 %, tandis que celles vers l'Espagne et les États-Unis ont progressé de 20,6 % et 16,1 % respectivement.

Du côté des importations, cinq pays concentrent l'essentiel des achats. Il y a la Chine (16,5 %), les Émirats arabes unis (16,3 %), l'Inde (8,4 %), l'Afrique du Sud (6,2 %) et la France (6,0 %). L'Asie demeure le principal fournisseur, représentant Rs 45,3 milliards, soit 55,3 % des importations totales.

Comparé au deuxième trimestre de 2024, les importations en provenance des Émirats arabes unis, de la Chine et de la France ont augmenté de 26,6 %, 20,8 % et 2,3 %, alors que celles venant d'Afrique du Sud et d'Inde ont reculé de 21,8 % et 20,8 %.

Échanges avec les États membres d'organisations régionales

S'agissant des échanges avec les organisations régionales, le deuxième trimestre 2025 montre un déficit commercial notable avec plusieurs blocs. Les exportations vers les États africains, caribéens et pacifiques (ACP) se sont élevées à Rs 5,468 milliards, contre des importations de Rs 9,320 milliards, générant un déficit de Rs 3,852 milliards. L'Afrique du Sud (43,0 %) et Madagascar (31,4 %) ont été les principaux acheteurs et l'Afrique du Sud le principal fournisseur (54,0 %).

En ce qui concerne le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), les exportations ont atteint Rs 2,871 milliards, face à des importations d'environ Rs 3,267 milliards, soit un déficit de Rs 396 millions. Madagascar a représenté 59,7 % des achats, suivi du Kenya (26,8 %), tandis que les principaux fournisseurs ont été l'Égypte (28,9 %), la République démocratique du Congo (27,6 %) et les Seychelles (18,6 %).

Le commerce avec les pays de la Southern African Development Community (SADC) a affiché un déficit de Rs 2,746 milliards, avec des importations de Rs 7,153 milliards et des exportations de Rs 4,407 milliards. Les principaux fournisseurs ont été l'Afrique du Sud (70,4 %), la République démocratique du Congo (12,6 %) et les Seychelles (8,5 %), et les principaux acheteurs ont été l'Afrique du Sud (53,3 %) et Madagascar (38,9 %).

Zone franche : réexportations en hausse de 11,8 % par rapport au deuxième trimestre 2024

Au deuxième trimestre 2025, les réexportations de la zone franche ont atteint Rs 3,795 milliards, en hausse de 11,8 % par rapport au même trimestre de 2024 et de 3,0 % par rapport au trimestre précédent. Les principaux produits réexportés restent les produits alimentaires et animaux vivants (33,3 %), les articles manufacturés divers (26,5 %) et les produits chimiques et assimilés (16,6 %).

Dans le même temps, les importations dans la zone franche se sont élevées à Rs 3,739 milliards, enregistrant une hausse plus marquée, de 39,5 % par rapport au deuxième trimestre 2024 et de 30,7 % par rapport au trimestre précédent. Les principales catégories importées comprennent les produits alimentaires et animaux vivants (29,0 %), les articles manufacturés divers (25,3 %) et les produits chimiques et assimilés (18,0 %).