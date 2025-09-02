Ile Maurice: Cyclisme - Tristan Hardy, le panache avant les Mondiaux

Sa prestation au Grand Prix de Plouay Juniors 2025 (MJ 1.1) a confirmé l'excellente dynamique de Tristan Hardy. Déjà troisième du Sportbreizh U19 puis vainqueur du Tour U19 Causses Aigoual Cévennes & Pays de Sommières le week-end du 23-24 août, le coureur mauricien du Team 31 Specialized U19 a une nouvelle fois brillé en décrochant une magnifique quatrième place à Plouay.

La victoire est revenue à Clément Le Fur (VC Pays de Loudéac), vainqueur au sprint devant Donovan Pichot et Arthur Alexandre. Mais le double champion de Maurice junior 2025 s'est fait remarquer par son audace : à trois kilomètres de l'arrivée, il a lancé une attaque tranchante, pleine de panache, qui a secoué le groupe de tête et forcé les favoris à réagir. Repris dans les derniers hectomètres, il a malgré tout franchi la ligne dans le même temps que les trois premiers.

Cette prestation s'inscrit dans une montée en puissance impressionnante de notre compatriote. Après un début de saison perturbé par des soucis de santé, Tristan Hardy enchaîne désormais les résultats probants et s'affirme comme un junior offensif des plus prometteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Grand Prix de Plouay était sa dernière course avant les Championnats du monde sur route, qui se dérouleront du 21 au 28 septembre au Rwanda. Avec un tel état de forme et une telle confiance, Tristan se présentera au rendez-vous mondial avec l'ambition de confirmer son statut grandissant et de faire flotter haut le quadricolore mauricien.

Top 5 (140,4 km)

1. Clément Le Fur (VC Pays de Loudéac) 3h19:56 ;

2.Donovan Pichot (CREF TotalEnergies Junior) m.t ;

3. Arthur Alexandre (CREF TotalEnergies Junior) m.t ;

4. Tristan Hardy (Team 31 Specialized) m.t ;

5. Johan Blanc (Groupama-FDJ U19 Team) m.t