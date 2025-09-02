Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Ritish Ramful, a rencontré la ressortissante mauricienne Carol Flore Smereczniak le vendredi 29 août pour discuter de la situation au Burkina Faso. Nommée coordonnatrice résidente des Nations unies, avec l'approbation du gouvernement hôte, en juillet 2024, elle y a été déclarée, le 18 août 2025, persona non grata pour sa «responsabilité» dans un rapport du secrétaire général des Nations unies sur les enfants et les conflits armés dans le pays. Le gouvernement l'a dénoncée comme diffusant des «informations graves et fausses» dans un contexte de violence terroriste en cours.

«Pour sa responsabilité dans la coprésidence de la rédaction d'un rapport qui a compilé des données sans sources objectives, sans preuves ni justifications, et qui a véhiculé des informations graves et fausses, Carol Flore Smereczniak est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso», a indiqué le gouvernement burkinabé dans un communiqué. En décembre 2022, la junte au pouvoir avait déjà expulsé du pays la représentante de l'ONU, Barbara Manzi.

Carol Flore-Smereczniak possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du développement, de la sécurité, de l'humanitaire et des situations de conflit et d'après-conflit. Elle a travaillé comme représentante résidente et directrice du PNUD au Tchad, comme représentante résidente adjointe du PNUD au Malawi et en Papouasie Nouvelle-Guinée et comme spécialiste régionale du développement durable au Centre Pacifique du PNUD aux Fidji, couvrant 15 pays insulaires.

Elle est titulaire d'une licence d'anglais et de français de l'Université de Keele (Royaume-Uni), d'un master en administration publique de l'Université de Miami (États-Unis) et d'un master en éducation de l'Université de Leeds (Royaume-Uni).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Burkina Faso est sous régime militaire depuis 2022, dans le cadre d'une vague de coups d'État au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La prise du pouvoir par l'armée a mis fin à la brève période de démocratie émergente du Burkina Faso. Une décennie d'escalade du conflit a plongé le pays dans une crise humanitaire.

Les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique (EI) contrôlent 30 % du pays, selon les estimations officielles, un chiffre potentiellement sousestimé. Les forces de sécurité de l'État et les milices alliées auraient commis des massacres et autres exactions, alimentant les violences ethniques et le recrutement d'insurgés.