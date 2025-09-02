Ile Maurice: Dhiren Ponnusamy intègre le groupe Currimjee Jeewanjee comme directeur général désigné

Dhiren Ponnusamy ne sera pas resté longtemps hors d'un environnement d'affaires depuis son départ du groupe Médine en tant que Chief Executive Officer (CEO) en mai. En effet, c'est au sein du groupe Currimjee Jeewanjee que Dhiren Ponnusamy poursuivra sa carrière comme directeur général désigné, avec une prise de fonctions effective à partir du 1er janvier 2026 quand l'actuel titulaire Iqbal Oozeer savourera une retraite bien méritée mais continuera à soutenir le groupe comme directeur dans son conseil d'administration.

Pour Anil Currimjee, président du conseil d'administration, avec la venue de Dhiren Ponnussamy, le groupe est convaincu que la continuité de l'important travail initié sous la direction d'Iqbal Oozeer est assurée.

«Cette succession planifiée et réussiereflète la maturité de notre groupe et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le mandat d'Iqbal a témoigné d'un leadership affirmé et d'une capacité à créer une valeur durable. Depuis janvier 2024, son expérience avérée et sa connaissance approfondie du groupe ont permis de stimuler la croissance, le développement et la reconnaissance du groupe dans le paysage économique, tout en veillant à maintenir un alignement constant avec nos valeurs. Iqbal a aussi posé les bases d'une direction professionnelle solide que nous comptons d'ailleurs poursuivre avec Dhiren, tout en renforçant notre capacité de transformation et de croissance de l'ensemble de nos secteurs d'activité.»

En effet, la philosophie du groupe, qui est la sélection de compétences indispensables pour que les différentes phases de son développement puissent se faire en toute sérénité, date d'une décision prise en 2023. Celle-ci s'inscrit dans le modèle de structures de gouvernance que le groupe voudrait adopter pour permettre à Bashir Currimjee, président du conseil d'administration, et Anil Currimjee, directeur général du groupe, d'assumer des rôles stratégiques au conseil d'administration.

L'expertise et l'expérience acquises tant au niveau international qu'à Maurice dans le développement de talents, la recherche de croissance et la nécessité de consolider les fondements d'organisations résilientes sont des facteurs que le parcours professionnel de Dhiren Ponnusamy cadre parfaitement à la philosophie d'affaires du groupe Currimjee.

Détenteur d'un BSc en économie de la London School of Economics et analyste financier agréé du Chartered Financial Analyst Institute, Dhiren Ponnusamy a occupé des postes de direction chez Standard Chartered Bank en Asie, en Afrique et en Europe avant de rentrer à Maurice et d'assumer les responsabilités du Chief Operating Officer et ensuite de CEO de Médine, qui s'est offert un vaste et ambitieux programme de diversification parallèlement à son secteur d'activité traditionnelle de production du sucre de la canne, dans les secteurs de l'éducation, des loisirs et de l'immobilier.

Currimjee Jeewanjee : 135 ans à Maurice

Avec sa présence sur la scène économique du pays pendant plus d'un siècle, Currimjee Jeewanjee a amorcé de nouveaux paliers de développement dans sa recherche constante de croissance durable en diversifiant ses activités initiales.

C'est ainsi qu'en 2025, Currimjee Jeewanjee évolue dans sept pôles stratégiques - télécommunications & technologie, immobilier, tourisme & hôtellerie, solutions d'entreprise & commerce, énergie, services financiers et distribution de biens de consommation à rotation, qui ont pour particularité de se faire vendre rapidement et à un coût relativement bas.

L'une des illustrations marquantes de l'intérêt du groupe pour revendiquer sa place dans des secteurs émergents, est s o n positionnement le 29 mai 1989 avec Emtel dans le secteur des télécommunications, s'octroyant le statut de premier opérateur de téléphonie mobile de l'hémisphère sud.

Son investissement conséquent dans la cinquième génération de technologie mobile lui a permis d'assurer au 30 juin dernier, la couverture de 90 % du territoire mauricien en téléphonie mobile. Emtel, dont les valeurs sont cotées à la Bourse de Maurice se porte bien avec un profit pour le semestre se terminant au 30 juin 2025 d'une hausse de Rs 1,8 Md.

Fort de son positionnement, l'ambition d'Emtel s'articule autour de perspectives d'investissements conséquents dans ses infrastructures et ses actifs pour stimuler la croissance grâce à l'innovation. Sa démarche consiste à se doter d'une infrastructure numérique à la pointe d'une technologie soutenue par les atouts de nouvelle génération - intelligence artificielle, solutions cloud et tous les services et ressources que les prestataires locaux peuvent fournir par l'Internet et cybersécurité.