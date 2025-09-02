Congo-Brazzaville: PCT-Cuvette - Rigobert Maboundou présenté aux cadres et militants du parti

Le secrétaire général du parti congolais du travail, Pierre Moussa, a présenté et installé officiellement le 30 août à Owando, en marge des travaux de la 4e session ordinaire du conseil fédéral de la Cuvette, le commissaire politique du parti au niveau de ce département, Rigobert Maboundou.

Le commissaire politique du PCT dans le département de la Cuvette a, dans son mot d'engagement, rappelé que sa mission sera guidée, conformément aux orientations du secrétaire général, par trois principes, à savoir l'assistance, la formation et la mobilisation lors des campagnes d'adhésion au niveau de la fédération.

« A l'orée des grandes échéances qui pointent à l'horizon, le congrès fédéral en novembre 2025, le congrès national en décembre 2025, selon le chronogramme du comité préparatoire et d'organisation, et l'élection présidentielle en mars 2026, le succès de l'action de la fédération de la Cuvette dépendra aussi de notre capacité à nous mobiliser pleinement comme nous savons le faire ici, l'écoute des réalités locales, notamment les préoccupations de la population, des jeunes et des femmes, les défis économiques, sociaux, culturels et environnementaux propres à notre département », a-t-il précisé.

Se conformant à la doctrine de l'organisation des commissariats politiques, Rigobert Maboundou a rassuré les cadres et militants du PCT de la Cuvette qu'il ne vient « ni pour se substituer à la fédération, ni pour empiéter sur les prérogatives des élus, encore moins pour entraver l'action des forces vives et des organes de base du parti. »

Il entend, cependant, travailler dans un esprit de dialogue, de respect et de cohésion avec chacune de ces entités, afin, a-t-il dit, de maintenir la flamme du PCT et à faire en sorte qu'il ne faiblisse jamais en tant que force d'initiative et de proximité, capable d'apporter des réponses concrètes aux attentes légitimes de la population.

Présidant cette double cérémonie, Pierre Moussa a rappelé que la tenue de cette session ordinaire du conseil fédéral s'inscrit dans la dynamique de revitalisation du parti, conformément aux orientations du comité central et aux directives du bureau politique. « Le département de la Cuvette, en tant que bastion du PCT, doit être un modèle dans l'organisation, l'engagement et les résultats.

Cette session du conseil fédéral doit, à cet égard, déboucher sur des résolutions fortes, des recommandations pertinentes et des plans d'action mobilisateurs afin de préparer la base militante du PCT à s'impliquer pleinement pour la réussite du 6e congrès ordinaire qui pointe à l'horizon et apporter sa contribution à la victoire du parti à l'élection présidentielle de 2026 », a déclaré le secrétaire général du PCT, estimant que le département de la Cuvette mérite une attention particulière dans la stratégie d'animation politique du parti et d'encadrement des masses, au regard de son poids politique, sa richesse humaine et naturelle.

C'est dans cette optique que s'inscrit, a-t-il poursuivi, la nomination du commissaire politique du PCT dans le département de la Cuvette, Rigobert Maboundou. D'après lui, la mission du commissaire politique est noble, mais exigeante.

Il assure, entre autres, une surveillance permanente du climat politique local. En tant qu'aiguillon du parti, le commissaire politique stimule l'action des structures intermédiaires et de base, tout en s'assurant de la discipline militante, de la cohésion parmi les cadres et du bon fonctionnement du parti dans le département.

« En vous le présentant officiellement aujourd'hui, nous réaffirmons notre volonté de renforcer la coordination, la cohérence et l'efficacité de l'action du parti sur le terrain. Il joue également le rôle de médiateur, veillant à l'unité entre les membres du parti. Véritable vigie politique, le commissaire politique contribue activement à faire du parti une force vivante et enracinée dans le département où il est affecté.

Dans la Cuvette, un département à forte charge symbolique pour le parti, ce rôle est particulièrement crucial pour préserver l'héritage politique et maintenir une forte légitimité populaire », a rappelé Pierre Moussa.

Le président fédéral du PCT-Cuvette, Jean Marie Bopoumbou, a, dans son discours d'ouverture de la session déclaré que sa fédération s'est fixé deux objectifs généraux à atteindre cette année : contribuer à la conservation du pouvoir et dynamiser le parti.