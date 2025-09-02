Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Upads tiendra son congrès en novembre prochain

L'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) tiendra son deuxième congrès ordinaire du 12 au 14 novembre prochain à Brazzaville. Ces dates ont été retenues à l'issue de la cinquième session ordinaire du conseil national, tenue les 30 et 31 août dans la capitale congolaise.

La tenue du congrès national de l'Upads sera précédée par l'organisation des congrès départementaux à travers le pays courant ce mois de septembre. Au plan disciplinaire, le conseil national a maintenu jusqu'au prochain congrès ses sanctions à l'endroit de certains cadres qui persistent, a-t-il dit, dans une logique de déstabilisation du parti par tous les moyens.

Selon les participants, les actes ou comportements de ces cadres vont à l'encontre de l'éthique, de la discipline et de l'unité du parti, compromettant ainsi la cohésion et le bon fonctionnement des structures. Parmi ces cadres, il y a Benoît Koukebené, Joséphine Mpoumbou, Fabrice Wilfrid Poungui, Simon Pierre Boungard et Donatien Likibi.

Par contre, les cadres de l'Upads ayant pleinement exécuté leurs sanctions recouvrent désormais l'ensemble de leurs droits et devoirs militants. Il s'agit de Jules Patassé Kaya, Michel Kouwaba Moulangou, Albert Mangoumbi Ngoma, Mermoz Ngomat et Eugène Ngounda Bissombolo. « Ils constituent un exemple de responsabilité, de loyauté et de fidélité aux principes et valeurs du parti », ont salué les participants dans le communiqué final.

Le Premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a appelé de tous ses voeux la tenue du congrès qu'il souhaite constructif et rassembleur. Il a également invité tous les membres du conseil national à user de leurs droits de participer au congrès national. Il a, par ailleurs, exhorté les militants à apporter leurs contributions aux congrès départementaux, car il s'agit de la première étape d'aboutissement de cette longue marche.

« Nous avons appelé de tous nos voeux la tenue du congrès, il est là, frappant avec force et frénésie à nos portes, mettant définitivement un terme à tout ce qui a été entendu à ce sujet, y compris des plus désobligeants. Le discours lancinant, parfois querelleur, sur la légitimité et la légalité des instances issues du congrès de 2023 y trouve certainement et enfin son épilogue. Par ailleurs, notre congrès, nous le voulons constructif et rassembleur », a rappelé le Premier secrétaire de l'Upads.

D'après Pascal Tsaty-Mabiala, il est hors de question de sacrifier sur l'autel de ce rassemblement les prescrits de l'autre versant, notamment la discipline au sein du parti à tous les niveaux et vis-à-vis de tous. Il a également souligné la nécessité de bannir des comportements nocifs dont a souffert le président fondateur de l'Upads, Pascal Lissouba, et qui ont anticipé à son affaiblissement et à la perte du pouvoir.

S'agissant de l'élection présidentielle de mars 2026, le chef de file de l'opposition congolaise s'est étonné de « l'insouciance du gouvernement » au sujet des recommandations de la dernière concertation tenue à Owando en mars 2022. Des recommandations qui ne sont pas prises, a-t-il déploré, en compte dans la préparation d'une élection aussi majeure. Pascal Tsaty-Mabiala a, en effet, critiqué l'opération de révision des listes électorales lancée ce 1er septembre par le gouvernement.