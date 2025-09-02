Congo-Brazzaville: Impfondo - Une femme détentrice d'écailles de pangolin arrêtée

Le colonel Yves Kiyiri, chef d'état-major de la région de gendarmerie de la Likouala, va ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre d'une femme interpellée pour trafic de peau de panthère et d'écailles de pangolin géant à Impfondo.

La présumée délinquante faunique a été interpellée; le 25 août; en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthère, d'une quantité importante d'écailles et griffes de pangolin géant à Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala.

De nationalité congolaise, la femme interpellée a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir la détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthère, des écailles et griffes de pangolin géant. « Elle sera présentée devant le procureur de la République, près le Tribunal de grande instance d'Impfondo afin qu'elle réponde de ses actes », a signifié le colonel Yves Kiyiri, chef d'état-major de la région de gendarmerie de la Likouala.

Cette dernière risque des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions de FCFA conformément à la loi. La jeune femme, âgée d'environ quarante ans, a été interpellée par les services de gendarmerie de la Likouala en poste à Impfondo, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'économie forestière, bénéficiant de l'assistance technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage.

Par ailleurs, le 26 juin dernier toujours à Impfondo, trois trafiquants d'une peau de panthère et d'une quantité importante d'écailles de pangolin géant ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de cette localité.

Parmi les trois, un a été condamné à trois ans et deux autres à deux ans de prison ferme, assorti d'une amende solidaire d'un million de francs CFA et trois millions à titre de dommages et intérêts.

Ces derniers avaient été interpellés, le 27 mai 2025, par ces mêmes services à Impfondo pour les uns et à Epena centre pour l'autre. La panthère et le pangolin géant font partie des espèces animales intégralement protégées, conformément à la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.