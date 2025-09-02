Congo-Brazzaville: Energie - Les villes d'Ewo et Mossaka bientôt électrifiées

Jusque-là demeurés dans le noir, les chefs-lieux de département de la Cuvette-Ouest, Ewo, et du Congo-Oubangui, Mossaka, seront connectés au réseau électrique national très bientôt. Le ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, supervisant les travaux de connexion récemment, a relevé avec satisfaction le niveau d'exécution des chantiers. Toutefois, il a invité les sociétés adjudicatrices des projets à respecter les délais prévus.

Pour l'électrification d'Ewo, les travaux sont presque achevés. L'installation des pylônes de la ligne haute-tension ainsi que le tirage des câbles électriques sur ce tronçon de 80 km, entre Boundji et Ewo, sont totalement achevés. Les essais techniques effectués par les ingénieurs se sont révélés concluants, soulignait le ministre d'Etat, Jean Jacques Bouya, à l'issue de la visite des travaux.

A présent, précisait-il, les techniciens chinois chargés de construire le centre de dispatching ont déjà installé tous les équipements techniques. Ces derniers s'activent actuellement sur les finitions, avant de programmer sa connexion officielle, sous peu, au réseau électrique national par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

« Nous sommes venus ici pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux que vous exécutez dans ce chantier. Ils sont bien exécutés mais vous devez livrer le chantier au plus tard au mois d'octobre, parce que le président de la République effectuera très bientôt une visite de travail ici à Ewo, il faudrait qu'il l'inaugure à cette occasion. Je vous enjoins donc à tenir les délais », indiquait Jean Jacques Bouya aux techniciens.

Dans la ville d'Ewo, le ministre d'Etat, en compagnie du ministre de la Justice et des Droits humains, Aimé Ange Wilfrid Bininga, s'est aussi enquis des travaux de construction de la maison d'arrêt. Il en ait aussi sorti satisfait, car le chantier s'exécute selon les normes en la matière.

Toujours dans la capitale de la Cuvette-Ouest, Jean Jacques Bouya a apprécié le bitumage de la route Boundji-Ewo. Lancés en 2011 à la faveur de la municipalisation accélérée, les travaux de cette route dont l'arrêt prolongé avait alimenté les débats dans cette contré s'étaient achevés l'année dernière. Depuis, cette dorsale est devenue praticable en temps réel, reliant désormais Ewo à Brazzaville.

Une lueur d'espoir s'annonce pour Mossaka

Après Ewo, le ministre d'Etat a mis le cap sur Oyo, dans la Cuvette, pour jauger l'état d'avancement du chantier de connexion de la ville de Mossaka, chef-lieu du département du Congo-Oubangui, à partir d'Oyo. Là aussi, les travaux s'exécutent à un rythme souhaité, en dépit de l'inaccessibilité de la zone.

Sur le terrain, les pylônes techniques sont déjà implantés jusqu'à Mossaka, sur une distance de 104 km, et le câble à haute tension déjà installé sur 60 km. Bien que harassant à le faire, du fait que c'est une zone marécageuse et inondable, le ministre d'Etat les a aussi encouragés à accélérer les travaux afin que les délais initialement prévus soient respectés. « L'électrification de la ville de Mossaka est un engagement pris par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, lors de sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2021.

Nombreux ne l'avaient pas cru, au regard de l'état marécageux de la zone des travaux. En s'enquérant ce jour du niveau d'avancement du chantier, nous exprimons notre satisfecit. Malgré tout, j'enjoins les entreprises adjudicatrices du projet à profiter de la saison sèche pour achever les travaux », a martelé Jean Jacques Bouya.

De passage, le ministre d'Etat a visité le chantier de bitumage de la route Oyo-Tchicapika. Amorcés depuis un moment, les travaux de cette voie sont déjà à l'étape du bitumage et pourront s'achever très bientôt.