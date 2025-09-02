Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Remise des kits de sensibilisation aux délégués de la GAE

1 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm (stagiaire)

Le coordonnateur général de la Génération auto entrepreneur (GAE), Digne Elvis Okombi Tsalissan, a procédé le 1er septembre à Brazzaville à la remise des kits de travail aux délégués de la dynamique « Le patriarche » des 15 départements du pays pour la campagne de sensibilisation à la révision des listes électorales.

La cérémonie solennelle organisée au siège de la GAE marque le coup d'envoi d'une vaste campagne de sensibilisation patriotique qui se tiendra jusqu'au 30 octobre prochain. Le but étant d'améliorer les conditions de travail et de renforcer l'efficacité des représentants départementaux dans l'exercice de leurs missions.

« La logistique est à votre disposition. Plus rien ne vous manque pour vite et bien mener votre mission. Dites au peuple de s'inscrire, de s'assurer que leurs noms et prénoms sont bel et bien écrits sur les listes électorales, car chaque voix compte et aucune voix du patriarche Denis Sassou N'Guesso ne doit être perdue », a indiqué Digne Elvis Tsalissan Okombi aux délégués.

Les kits distribués comprennent, entre autres, des motos, des mégaphones, des casquettes, des gilets et des affiches d'informations destinés à faciliter la communication avec les potentiels électeurs. Selon le coordonnateur général de la GAE, l'objectif est de renforcer la proximité avec la population et d'inciter un plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales. « Expliquez à nos comités de soutien, de père au fils, de la mère à la fille, qu'un scrutin se gagne à travers la liste électorale », a-t-il dit.

Une lourde mission pour le délégué fédéral du Niari, Steve Mfikou, qui dit vouloir mener à bien cette tâche en se rendant dans les endroits les plus reculés de son département afin de toucher toutes les couches sociales sous-représentées dans les fichiers électoraux.

Rappelons que ce processus national de révision des listes électorales s'est ouvert ce 1er septembre sur toute l'étendue du territoire national et prendra fin le 30 octobre prochain.

