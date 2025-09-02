Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Septembre 2025

revue de presse

Le Sénégal annonce la ”guérison complète” du cas de Mpox importé

Le premier cas de Mpox diagnostiqué au Sénégal le 22 août dernier a été déclaré guéri et est sorti de l’hôpital, ce lundi, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS).

“Le MSAS informe l’opinion publique nationale et internationale de la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août 2025”, lit-on dans un communiqué du département ministériel en charge de la santé.

Le patient “a été déclaré rétabli et est sorti de l’hôpital ce lundi 1er septembre 2025”, et “les 30 personnes identifiées comme contacts font l’objet d’un suivi rigoureux par les équipes sanitaires, sans qu’aucun cas suspect n’ait été signalé à ce jour”, ajoute le texte. ( Source : APS )

Burkina Faso : Assemblée législative de Transition, le nouveau Code des personnes et de la famille adoptée

L’Assemblée législative de Transition a voté à l’unanimité des 71 députés présents, le projet de nouveau Code des personnes et de la famille, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou. Le gouvernement du Burkina Faso a engagé de nombreuses réformes législatives qui visent la modernisation de l’environnement juridique et la prise en compte de l’évolution socio-économique de la société burkinabè.

Dans cette dynamique, le pays des Hommes intègres entend se doter d’un Code des personnes et de la famille en phase avec les aspirations profondes du peuple et basé sur le modèle de société originelle au bénéfice de la population. ( Source : Sidwaya)

Le Qatar investit 70 milliards de dollars en Afrique australe

Le fonds qatari Al-Mansour Holding vient d’annoncer un plan d’investissements sans précédent de 70 milliards de dollars en Afrique australe. Quatre pays sont concernés : le Botswana, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe, avec des projets allant de l’énergie à la santé.

Cette offensive financière s’inscrit dans un contexte de désengagement occidental sur le continent. Elle illustre le rôle croissant des pays du Golfe dans les équilibres économiques et géopolitiques africains. (Source : Afrik.com)

La jeunesse camerounaise face à l’élection présidentielle

Depuis le rejet de la candidature, par le Conseil constitutionnel, du leader de l’opposition, Maurice Kamto, la jeunesse du Cameroun semble résignée. Maurice Kamto évincé, une bonne partie de la jeunesse camerounaise ne croit plus en la légitimité de la prochaine élection présidentielle, pour laquelle le président sortant, Paul Biya, 92 ans, dont 43 passés à la tête de l’Etat, apparait comme le futur vainqueur d’un scrutin sans suspens.

"Je suis bel et bien intéressé par la chose politique de mon pays, puisque notre avenir en dépend. Mais il y a un certain nombre de choses que nous attendons encore avant de prendre position." Ce jeune vendeur à la sauvette, à Douala, reste hésitant sur son engagement politique. D’autres semblent même abattus, dépassés par les événements. ( Source : Deutsche Welle )

Ouganda : L'ouverture du procès pour trahison de l'opposant Kizza Besigye ajournée au 1er octobre

En Ouganda, l'opposant historique au président Yoweri Museveni, Kizza Besigye, ne s'est pas rendu à l'ouverture de son procès pour trahison ce lundi matin à la Haute Cour de Kampala. Incarcéré depuis son arrestation au Kenya en novembre dernier, l'une de ses avocates a affirmé que son client boycottait l'audience.

Au mois d'août, la défense avait soutenu que le juge en charge de l'affaire faisait preuve de partialité, notamment après son refus de libération sous caution de l'accusé. L'audience a été ajournée au 1er octobre. ( Source : La Dépêche Diplomatique )

Le Ghana destitue la présidente de la Cour suprême Gertrude Araba Esaaba Torkornoo

La plus haute magistrate du Ghana, Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, a été destituée lundi 1er septembre par le président de la République. La destitution de la présidente de la Cour suprême, inédite dans l’histoire de la IVème République, est l'épilogue de six mois d'enquête pour malversations de la magistrate. Sa suspension, pendant la durée de la procédure, avait été dénoncée par le principal parti d’opposition.

Il s’agit d’une décision « en accord avec la Constitution », suite au rapport du comité d’enquête estimant que les « motifs de mauvaise conduite » étaient « fondés ». Voilà comment, par le biais d’un communiqué, la présidence du Ghana a justifié la destitution de la plus haute magistrate du pays, Gertrude Araba Esaaba Torkornoo. ( Source : RFI )

Tunisie : Washington durcit le ton face à Kaïs Saïed

Non-respect des fondamentaux de la démocratie, soutien à la cause palestinienne… Donald Trump estime que Kaïs Saïed ne lui envoie pas les bons signaux.

Les relations entre la Tunisie et les États-Unis se sont encore tendues début août, lorsque l’administration de Donald Trump a imposé un droit de douane de 25 % sur plusieurs produits tunisiens, notamment agroalimentaires comme l’huile d’olive. Cette décision s’ajoute à une réduction drastique de l’aide américaine, confirmant le climat de défiance durable entre les deux capitales. ( Source : Apanews )

Benin : Un projet d’engrais naturel à base de larves pour sauver l'Afrique

Actuellement estimée à 1,5 milliard d'habitants, la population d'Afrique devrait doubler d'ici à 2070. Une croissance qui implique un plus grand approvisionnement, alors que la déforestation et le changement climatique raréfient de plus en plus les denrées alimentaires.

Une inquiétude qui sera l'un des sujets centraux abordé lors du sommet des chefs d’états africains prévue à Dakar cette semaine. Si les agriculteurs cherchent des solutions, un projet mené dans le sud du Bénin pointe les insectes comme réponse à certains des défis environnementaux. À Tori, Noel Obognon, jeune agronome, travaille avec ces petites créatures pour produire de l'engrais organique en grande quantité. ( Source : Africanews )

Le Grand barrage de la Renaissance va rapporter 1 milliard de dollars par an à l’Éthiopie

Le plus grand ouvrage hydroélectrique d’Afrique sera inauguré en septembre mais il fait déjà la fierté du Premier ministre éthiopien qui annonce d’autres grands projets. En Éthiopie, près d’un habitant sur deux vit sans électricité.

Le méga barrage hydroélectrique construit sur le Nil, qui sera inauguré en septembre, rapportera à terme un milliard de dollars par an à l’Éthiopie, a annoncé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à propos de ce projet qui a provoqué de vives tensions avec ses voisins, notamment l’Égypte. Lancé en 2011 pour un montant de 4 milliards de dollars, le Grand barrage de la Renaissance (GERD) est présenté comme le plus grand ouvrage hydroélectrique d’Afrique. Il fait 1,8 kilomètre de large et 145 mètres de haut. ( Source : Jeune Afrique )

Maroc : Le Grand stade d’Agadir est « prêt pour accueillir les plus grands évènements »

Le Grand stade d’Agadir est d’ores et déjà prêt pour accueillir les plus grands évènements, a assuré, lundi à Agadir, le directeur régional de la Société nationale de Réalisation et de gestion des Equipements sportifs (SONARGES), Hicham Allouli. A l’instar des autres stades du Royaume, le Grand stade d’Agadir qui connait des travaux de rénovation et de mise à niveau, entrepris en deux phases, est déjà prêt en prévision de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), a fait savoir M. Allouli.

La première phase concerne l’aménagement du stade en prévision de la CAN 2025, tandis que la seconde porte notamment sur sa couverture totale et sur l’extension des gradins afin de porter leur capacité de 41.800 places actuellement à 46.000 d’ici 2030, a-t-il déclaré à la MAP. ( Source : Maroc diplomatique )