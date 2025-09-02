Congo-Kinshasa: Le pays rend hommage au général Cirimwami tué en janvier dernier dans des combats à l'Est

2 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Les obsèques du général Peter Cirimwami, ancien gouverneur militaire de Goma, se sont tenues lundi 1er septembre à Kinshasa. Il avait été tué à Sake, à quelques kilomètres de Goma, le 24 janvier dernier, quelques jours seulement avant la prise de la ville par l'AFC/M23 et les forces rwandaises.

C'est au Palais du peuple, le siège du Parlement, qu'ont eu lieu les premiers hommages avec le dépôt de gerbe en présence de l'ensemble des membres du gouvernement congolais, des hautes autorités militaires ainsi que du président Félix Tshisekedi. Cette cérémonie était en hommage au général Peter Cirimwami, mais aussi au colonel Alexis Rugabisha, tous les deux tombés au front.

« Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en deuil. Elles enterrent aujourd'hui deux valeureux officiers tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, respectivement le 23 janvier 2025 à Sake et le 1er février 2025 à Nyabibwe dans le Sud-Kivu », a déclaré le chef d'état-major adjoint de l'armée.

Après son oraison funèbre, une autre cérémonie a eu lieu au camp de Tshatshi dans la journée, avant l'inhumation au cimetière des officiers de N'sele. Les deux hommes ont été promus et admis dans l'ordre national, « Héros nationaux Kabila-Lumumba ».

