Mozambique: L'opposant Mondlane siège désormais au Conseil d'État malgré l'inculpation pour «incitation au terrorisme»

2 Septembre 2025
Alors que la classe politique fait sa rentrée au Mozambique, le président Daniel Chapo a investi lundi 1er septembre matin le Conseil d'État. Parmi les membres de l'instance figure Venancio Mondlane. L'opposant sera désormais chargé avec d'autres membres de conseiller le président de la République, comme le stipule la Constitution. Cela car il est arrivé deuxième aux élections. Il reste toutefois inculpé pour « désobéissance » et « incitation au terrorisme » par la justice mozambicaine pour son rôle dans les manifestations post-électorales d'octobre.

Venancio Mondlane a donc pris ses fonctions, tout comme une vingtaine d'autres membres - d'importantes figures de l'actuel et des précédents gouvernements. Sur la photo officielle, prise devant le palais présidentiel à Maputo, Venancio Mondlane se tient droit, arborant des lunettes de soleil et une expression sérieuse. Il figure, en tant que membre du Conseil d'État, parmi des ténors du parti au pouvoir - le Frelimo - ainsi que d'anciens présidents de la République et les chefs de partis siégeant à l'Assemblée nationale.

Tout comme les autres membres du Conseil d'État, il est désormais chargé de conseiller le président de la République sur sa politique interne et externe. Car la Constitution mozambicaine prévoit que le deuxième candidat favori à la présidentielle siège au Conseil d'État..

Soit un exploit, pour lui, qui a été formellement inculpé en juillet pour « désobéissance et incitation au terrorisme », et qui se trouvait en exil, il y a quelques mois encore. Le parquet mozambicain l'accuse d'avoir « fomenté une révolution » à travers les réseaux sociaux, au lendemain de la présidentielle d'octobre 2024, dont les résultats ont été fortement contestés dans la rue, dans des émeutes dont la répression a fait plus de 400 victimes.

Jugé par la Cour suprême et seulement avec l'aval du Conseil d'État

Étant désormais au Conseil d'État, Venancio Mondlane ne peut être jugé que par la Cour suprême et seulement avec l'aval du Conseil d'État. Si c'était le cas, l'ex-pasteur évangéliste propulsé sur le devant de la scène politique encourrait jusqu'à 24 ans de prison en cas de condamnation pour les cinq crimes dont il a été inculpé.

À noter que ces derniers mois, Daniel Chapo a reçu Venancio Mondlane à deux reprises, le président mozambicain voulant montrer des signes d'apaisement politique, après des mois de tension, et ce, dans le cadre d'un « dialogue pour la réconciliation nationale ».

En mars, l'ensemble des partis politiques mozambicains ont signé un pacte de « compromis » dans lequel ils s'engagent à appliquer, ensemble, des réformes politiques.

