Sénégal: Ousmane Sonko annonce plusieurs mesures pour sortir le Groupe national La Poste des difficultés

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé, lundi, un série de mesures pour le redressement du Groupe national La Poste en proie à des difficultés depuis plusieurs années.

Ces décisions portent sur la mise à jour des états financiers de l'entreprise, sa recapitalisation, la validation d'un plan stratégique de développement, la finalisation du Code des postes et la création d'un Fonds de développement du service universel postal.

Le chef du gouvernement a également instruit la mise en oeuvre d'un plan de départs négociés dans le cadre de la rationalisation des effectifs, tout en veillant au maintien d'un climat social apaisé et à la sécurisation du paiement des salaires.

Lors d'un Conseil interministériel, il a par ailleurs ordonné l'apurement des dettes fiscales et sociales, estimées respectivement à plus de 6,2 milliards et 2 milliards FCFA.

La convention liant la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à Postefinances devra aussi être appliquée, avec un décaissement de 5 milliards FCFA d'ici décembre 2025 pour garantir la liquidité des épargnes.

Dans le même esprit, il est prévu la valorisation du patrimoine immobilier et du potentiel télécoms de La Poste, ainsi que la mutualisation de ces ressources avec d'autres structures publiques.

Par ailleurs, le Premier ministre a demandé le renforcement de la régulation du domaine réservé de La Poste, la réalisation d'un audit comptable en vue de déterminer la rémunération du service public, et le renforcement des services EMS Sénégal, notamment à travers le transport des valises diplomatiques.

Il a aussi appelé à la mise en place d'un cadre de collaboration entre La Poste et le Trésor via la plateforme "Sen Trésor ", à l'élaboration d'une feuille de route pour la création d'une Banque postale d'ici 2029, à la reconstitution des fonds des tiers et au lancement d'un service national de messagerie électronique.

Ousmane Sonko a invité l'ensemble des ministères et organismes publics à recourir prioritairement aux services logistiques et financiers de La Poste, tout en accompagnant le développement du e-commerce national et transfrontalier en partenariat avec les PME et start-up locales.

Selon lui, ces réformes visent à "restaurer la solvabilité de La Poste, moderniser sa gouvernance et repositionner l'entreprise comme un acteur central de l'inclusion financière, de la logistique et du numérique au Sénégal".

La rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, des responsables du secteur postal et des partenaires techniques.