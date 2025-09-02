Maroc: Le déficit commercial se creuse de nouveau à fin juillet

Le déficit commercial du Maroc s'est creusé de nouveau au terme des sept premiers mois de l'année 2025, atteignant près de 195 milliards de dirhams (MMDH).

Selon l'Office des changes, comparativement à la même période un an auparavant, il s'est aggravé de 15,9% (-194,92 MMDH à fin juillet 2025 contre -168,20 MMDH un an auparavant).

D'après les statistiques publiées par l'institution publique, cette évolution couvre une hausse de +8,8% (+37,8 MMDH) des importations de biens à 469,7 MMDH contre 431,8 MMDH une année auparavant et une augmentation des exportations de +4,2% (+11,13 MMDH) à 274,8 MMDH au lieu de 263,6 MMDH à fin juillet 2024.

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l'Office des changes justifie la hausse des importations de biens par celle des importations de produits bruts qui ont bondi de +28,8% (+5,45 MMDH) au cours des sept premiers mois, suite notamment à la hausse des importations des soufres bruts et non raffinés (+2,6 MMDH), de l'huile de soja brute ou raffinée (+756MDH) et de ferraille, déchets et autres minerais (+697MDH).

La hausse des importations est aussi attribuée à l'augmentation des produits finis d'équipement de +14,5% (+13,9 MMDH), due à l'augmentation des achats des avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (+2,70 MMDH), des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+2,2 MMDH) et des machines et appareils divers (+1,05 MMDH).

Elle est également justifiée par l'accroissement des produits finis de consommation de +13,7% (+13,9 MMDH), en raison de la hausse des achats des voitures de tourisme de +39,9% (+5,9 MMDH), des médicaments et autres produits pharmaceutiques de +17,6% (+1,1 MMDH) et des sièges, meubles, matelas et articles d'éclairage de +23,2% (+736MDH).

A noter aussi la hausse des demi-produits de +6,8% (+6,4 MMDH), suite, essentiellement, à la hausse des achats des produits chimiques (+1,2 MMDH), des matières plastiques et ouvrages divers en plastique (+931MDH), et des fils, barres et profilés en cuivre (+762MDH) ainsi que celle des produits alimentaires de +2,7% (+1,4 MMDH) soutenue par la hausse des importations des animaux vivants (+1.048MDH), de maïs (+869MDH) et de café (+530MDH).

En ce qui concerne les exportations, l'Office des changes explique qu'elles ont augmenté en raison principalement de la progression des ventes de phosphates et dérivés de +20,9% (+9,5 MMDH), suite à la hausse des ventes des engrais naturels et chimiques (+6,5 MMDH), des phosphates (+2,04 MMDH) et des ventes de l'acide phosphorique (+980MDH).

L'évolution des exportations a été aussi soutenue par les expéditions dans les secteurs de l'aéronautique qui ont progressé de +8,9% (+1,3 MMDH), grâce à l'accroissement des ventes du segment de l'Assemblage de +895MDH et des exportations du segment EWIS de +488MDH.

A noter également la hausse des exportations dans le secteur de l'agriculture et agro-alimentaire qui ont bondi de +3,4% (+1,7 MMDH), soutenues par la hausse des exportations de l'agriculture, sylviculture, chasse (+2,7 MMDH), atténuée par la baisse des exportations de l'industrie alimentaire (-808MDH).

Hausse des exportations de services de 13,7 milliards de dirhams

Enfin, les statistiques de l'Office des changes suggèrent par ailleurs un accroissement de l'excédent de la balance des services de 10,8% (+7,9 MMDH) à plus de 82,1 MMDH, contre +74,1 MMDH à fin juillet 2024.

Cette évolution fait suite à l'augmentation des importations de +7% (+5,6 MMDH) à 86,7 MMDH et des exportations de +8,8% (+13,6 MMDH) à 168,9 MMDH.