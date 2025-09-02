Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance une opération de distribution de cartables

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, dimanche, une opération de distribution de cartables dans le village Nabi Samuel, au nord-ouest d'Al-Qods, à l'occasion de la nouvelle année scolaire 2025-2026.

Cette opération cible 2.300 élèves des écoles du Gouvernorat d'Al-Qods, avec un budget de 125.000 dollars américains, financé par des institutions marocaines.

L'initiative a bénéficié dimanche à 150 enfants qui se sont réjouis de recevoir leurs nouveaux cartables des mains du personnel de l'Agence à Al-Qods, dans une ambiance empreinte de solidarité.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Agence visant à alléger le fardeau des familles maqdessies nécessiteuses et à contribuer à la création des conditions propices à l'éducation des enfants.

Ce geste humanitaire et social confirme l'engagement constant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods aux côtés des Palestiniens.

A cette occasion, Nawal Barakat, présidente de l'Association Nabi Samuel, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour son soutien continu au profit de la population maqdessie.

En outre, Mme Barakat a précisé que les habitants du village Nabi Samuel sont "reconnaissants envers l'Agence Bayt Mal Al-Qods pour ce généreux don, comprenant un soutien psychologique et matériel, qui culmine aujourd'hui avec la distribution de cartables et de fournitures aux élèves, au début de l'année scolaire".

Pour sa part, Ismail Ramli, chef de projet de l'Agence à Al-Qods, a mis en avant l'importance de cette action compte tenu des "circonstances difficiles" auxquelles la Ville Sainte est confrontée, en particulier les villages et les banlieues environnantes.

Cette opération comprend la fourniture aux écoliers de cartables équipés des fournitures scolaires et de divers supports pédagogiques.