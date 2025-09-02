Maroc: Le Grand stade de Tanger sera prêt fin septembre

Le Grand stade de Tanger, qui connaît actuellement des travaux de rénovation en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 et le Mondial 2030 de football, sera prêt fin septembre courant, a assuré Anouar Amraoui, architecte en charge de ce projet.

"Tous les espaces intérieurs ont été refaits afin de répondre aux normes de la FIFA à l'orée du Mondial 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal", a précisé M. Amraoui dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que le coût de ces travaux s'élève à 360 millions USD.

"La charpente du Grand stade de Tanger est la deuxième plus grande du genre au monde après celle de Maracana au Brésil. C'est une charpente mixte, moitié métallique, moitié câble", a-t-il précisé, notant que la réalisation des travaux est assurée par des entreprises marocaines, avec une assistante technique allemande.

"En mai 2024, nous étions déjà au stade des études, mais voilà aujourd'hui que le stade a pris forme et les travaux touchent à leur fin. Nous sommes fiers du travail réalisé", s'est-il réjoui.

De son côté, Omar Khyari, conseiller du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), a souligné que le Grand stade de Tanger, dans son nouvel écrin, va apporter à coup sûr une plus-value à l'infrastructure sportive marocaine, d'autant plus qu'il sera l'un des plus grands stades du Royaume.

Le stade sera lié à une infrastructure connexe, à la faveur de la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il souligné, ajoutant que le Grand stade de Tanger est "l'un des joyaux du football continental et mondial".

"Cela va permettre au Maroc de se positionner en tant que hub du football continental et international, grâce au travail de la Fédération Royale marocaine de football", a-t-il encore soutenu.

Le stade rénové dispose désormais d'une capacité de 75.000 places. Il a été transformé en enceinte dédiée exclusivement au football, avec la suppression totale de la piste d'athlétisme, ce qui rapproche les tribunes du terrain et améliore l'ambiance.

Les dimensions du terrain restent de 105 x 68 m, avec une pelouse naturelle conforme aux normes de la FIFA. Une nouvelle toiture monumentale est en cours d'installation, assurant la protection de tous les spectateurs faisant du stade l'un des plus avancés d'Afrique.

Le projet architectural met l'accent à la fois sur l'esthétique et la fonctionnalité, pour répondre aux exigences des grands événements internationaux.

Bouillon de culture

Cyclisme

Le Marocain Mohamed Katim a été élu premier vice-président de l'Union cycliste arabe, lors de l'assemblée générale ordinaire tenue samedi à Sharjah, aux Emirats arabes unis.

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), lors de cette assemblée générale ordinaire, l'Emirati Yasser Al Doukhi a été élu président de cette instance, au titre du mandat 2024-2028.

Ancien coureur cycliste, Mohamed Katim occupe les postes de premier vice-président de la FRMC et de président de la ligue de Béni Mellal-Khénifra.

VTT

Les coureurs marocains ont dominé les épreuves masculine et féminine de la course internationale VTT Chantal Biya au Cameroun, organisée samedi à Bagofit.

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Bilal Arid a remporté l'épreuve élite hommes de 55 km, en 1 heure 48 minutes, devant ses compatriotes Houssam Ammar, deuxième à 16 secondes et Marouane Daoudi, troisième à 22 secondes.

Chez l'élite dames, Salma Hariri a remporté l'épreuve de 22 km en 54 minutes 12 secondes, devant ses compatriotes Fatima Zahra Ourdighi (à 3 secondes) et Fatima Zahra Bouaddi (à 24 secondes).

Cette compétition inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI), a vu la participation du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et du Tchad, outre le Maroc et le Cameroun, ainsi qu'une équipe de la Tchéquie.

Marathon

Le Marocain Mustapha Houdadi a pris, dimanche, la quatrième place au marathon de Sydney, une épreuve du World Marathon Majors.

Houdadi a réalisé un chrono de 2 heures 7 minutes et 17 secondes.

Ce marathon a été remporté par l'Ethiopien Hailemaryam Kiros en 2h 06:06, devant son compatriote Addisu Gobena (2h 06:16) et Tebello Ramakongoana du Lesotho (2h 06:47).