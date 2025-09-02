Maroc: Les étudiants marocains jouissent en France d'une réputation d'excellence

Les étudiants marocains jouissent en France d'une réputation d'excellence, particulièrement en mathématiques et en ingénierie, indique l'Agence Campus France, chargée de la promotion de l'enseignement supérieur.

"Les talents marocains sont de plus en plus convoités à l'international", affirme un porte-parole de l'agence dans un entretien à l'occasion de la rentrée 2025-2026. Cette excellence, a-t-il expliqué, se reflète notamment dans leur présence remarquable aux concours des grandes écoles françaises.

"Depuis plusieurs années, les étudiants marocains figurent parmi les tout premiers contingents étrangers admis à l'École polytechnique, un des établissements les plus prestigieux au monde", a-t-il ajouté, notant que cet exemple illustre parfaitement la qualité de leur formation.

En chiffres, l'Hexagone accueille plus de 43.300 étudiants marocains inscrits dans l'enseignement supérieur, d'après les statistiques de l'Agence. Le Royaume occupe ainsi la première place des pays d'origine des étudiants internationaux en France.

La majorité des étudiants marocains choisissent les universités (56 %), mais un nombre croissant s'oriente vers les écoles de commerce (19 %) et les écoles d'ingénieurs (14 %). Sur les cinq dernières années, la progression est particulièrement marquée pour les écoles de commerce (+65 %) et les écoles d'ingénieurs (+18 %), précise la même source.

En matière de disciplines, les sciences sont de loin le domaine le plus choisi avec près de 12.000 étudiants marocains, sachant que le cursus de master rassemble 56 % d'entre eux, suivi de celui de la licence (39 %) et du doctorat (5 %).

Selon l'Unesco, quelque 48 % des étudiants marocains en mobilité choisissent la France, alors que l'Allemagne arrive en deuxième position en Europe avec seulement 7 %. Toutefois, d'autres destinations progressent rapidement, comme le Canada (+103 %), la Turquie (+206 %), l'Italie (+261 %) ou encore la Belgique (+147 %).

Dans le souci d'un accompagnement approprié des talents marocains, la Maison des Alumni a été inaugurée dernièrement à Casablanca en tant que première initiative du genre au monde concrétisée dans le cadre de la coopération maroco-française.

Véritable hub d'échanges et d'opportunités, cette structure propose des initiatives de mentorat, de développement professionnel et de dialogue intergénérationnel afin de valoriser les compétences et de renforcer les synergies entre les sphères académiques, économiques et culturelles.

Créée en 2010, Campus France se donne notamment pour missions la gestion des bourses et l'accueil des étudiants internationaux, comme elle gère une plateforme web destinée à soutenir et à accompagner l'inscription des étudiants étrangers.