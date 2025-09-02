Cote d'Ivoire: 'Concours Maçon Bélier' - Une plateforme nationale pour valoriser les bâtisseurs de demain

1 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

Dans un secteur où les maçons jouent un rôle fondamental mais souvent sous-estimé, LafargeHolcim Côte d'Ivoire, à travers sa marque Ciment Bélier a décidé d'apporter son appui à ces grands bâtisseurs. Du 1er juin au 31 juillet 2025, elle a initié le premier concours national de maçonnerie dénommé Maçon Bélier. Il s'agit pour la marque de créer un lien durable avec ces artisans, les accompagner dans leur montée en compétence et leur offrir une reconnaissance méritée. « Le métier de maçon est noble, mais trop souvent appris sur le tas, sans structuration ni valorisation. Ce concours vise donc à structurer, former et célébrer les artisans du BTP, acteurs essentiels du développement du pays », explique Gilles Thalmas, Head of Marketing, dans un communiqué bilan qui nous est parvenu le 1er septembre.

Ce concours, qui a rassemblé des centaines de participants à travers le pays, s'est déroulé en plusieurs étapes (Bouaké, Korhogo, Abidjan) et a permis selon le communiqué de révéler des talents insoupçonnés et de renforcer les bonnes pratiques de mise en œuvre. « Au-delà de la compétition, Maçon Bélier s'inscrit dans une stratégie plus large : celle de bâtir une communauté forte, formée et engagée autour des valeurs de qualité, de sécurité et d'innovation », souligne Gilles Thalmas qui se réjouie que pendant plusieurs semaines les maçons ont échangé, appris, montré ce qu'ils savaient faire. « Les retours ont été très positifs. Beaucoup ont exprimé leur gratitude d'avoir été considérés et mis en valeur. Certains ont même vu leur activité évoluer grâce à la visibilité offerte par le concours », a-t-il ajouté.

Le concours s'est déroulé en plusieurs phases : une présélection régionale, des ateliers de formation, puis une grande finale où les candidats ont pu démontrer leur savoir-faire à travers des épreuves pratiques. « Avec Maçon Bélier, ce ne sont pas seulement des murs qui se construisent, mais des carrières, des vocations et une nouvelle image du métier de maçon. Une pierre posée pour bâtir un avenir plus solide et plus humain dans le secteur du BTP », a conclu Gilles Thalmas.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.