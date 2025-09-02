Cote d'Ivoire: 'Concours Maçon Bélier' - Une plateforme nationale pour valoriser les bâtisseurs de demain

Dans un secteur où les maçons jouent un rôle fondamental mais souvent sous-estimé, LafargeHolcim Côte d'Ivoire, à travers sa marque Ciment Bélier a décidé d'apporter son appui à ces grands bâtisseurs. Du 1er juin au 31 juillet 2025, elle a initié le premier concours national de maçonnerie dénommé Maçon Bélier. Il s'agit pour la marque de créer un lien durable avec ces artisans, les accompagner dans leur montée en compétence et leur offrir une reconnaissance méritée. « Le métier de maçon est noble, mais trop souvent appris sur le tas, sans structuration ni valorisation. Ce concours vise donc à structurer, former et célébrer les artisans du BTP, acteurs essentiels du développement du pays », explique Gilles Thalmas, Head of Marketing, dans un communiqué bilan qui nous est parvenu le 1er septembre.

Ce concours, qui a rassemblé des centaines de participants à travers le pays, s'est déroulé en plusieurs étapes (Bouaké, Korhogo, Abidjan) et a permis selon le communiqué de révéler des talents insoupçonnés et de renforcer les bonnes pratiques de mise en œuvre. « Au-delà de la compétition, Maçon Bélier s'inscrit dans une stratégie plus large : celle de bâtir une communauté forte, formée et engagée autour des valeurs de qualité, de sécurité et d'innovation », souligne Gilles Thalmas qui se réjouie que pendant plusieurs semaines les maçons ont échangé, appris, montré ce qu'ils savaient faire. « Les retours ont été très positifs. Beaucoup ont exprimé leur gratitude d'avoir été considérés et mis en valeur. Certains ont même vu leur activité évoluer grâce à la visibilité offerte par le concours », a-t-il ajouté.

Le concours s'est déroulé en plusieurs phases : une présélection régionale, des ateliers de formation, puis une grande finale où les candidats ont pu démontrer leur savoir-faire à travers des épreuves pratiques. « Avec Maçon Bélier, ce ne sont pas seulement des murs qui se construisent, mais des carrières, des vocations et une nouvelle image du métier de maçon. Une pierre posée pour bâtir un avenir plus solide et plus humain dans le secteur du BTP », a conclu Gilles Thalmas.