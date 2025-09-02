Cote d'Ivoire: Start-up Challenge 2025 - 18 millions FCFA à décrocher pour les jeunes innovateurs

Le coup d'envoi de la 4e édition du programme Start-up Challenge a été donné ce lundi 1er septembre 2025, à Abidjan. Initiée en 2018, cette compétition s'adresse aux jeunes entrepreneurs ivoiriens porteurs de projets innovants dans le domaine des technologies.

L'objectif est de stimuler l'écosystème numérique national et offrir une rampe de lancement aux meilleures idées avec à la prime 18 millions FCFA à décrocher pour les jeunes innovateurs.

Le concours se déroulera en trois phases. D'abord, l'appel à candidatures ouvert dès ce 1er septembre, accessible en ligne. Ensuite, un bootcamp intensif, prévu début octobre au Seen Hotel, où les candidats sélectionnés bénéficieront de trois jours de formations pratiques. Ces ateliers, animés par des experts, porteront notamment sur l'art du pitch, la levée de fonds, la structuration d'entreprise, la cybersécurité et les paiements en ligne.

Enfin, la grande finale se tiendra le 10 octobre 2025 au Noom Hôtel. Les finalistes présenteront leurs projets devant un jury composé de personnalités reconnues, en présence du public et des médias. Les meilleurs seront désignés à l'issue de cette confrontation.

Des récompenses incitatives

Les lauréats se partageront une enveloppe de 18 millions FCFA. Le premier prix empochera 10 millions FCFA, le deuxième 5 millions et le troisième 3 millions. Un prix spécial de l'innovation sera également attribué à un projet jugé particulièrement disruptif.

Le Start-up Challenge s'impose désormais comme un rendez-vous attendu par les acteurs de l'innovation en Côte d'Ivoire. Il met en lumière des solutions à fort impact socio-économique, capables d'améliorer le quotidien des communautés et de renforcer l'attractivité du pays dans le secteur numérique.

« L'innovation est la clé pour relever les défis de demain. Avec le Start-up Challenge, nous offrons aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de transformer leurs idées en solutions concrètes, utiles aux communautés et créatrices de valeur », a déclaré Lhoussaine Oussalah, directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire.

Au-delà des récompenses, ce programme contribue à structurer l'écosystème entrepreneurial ivoirien et à insuffler une dynamique nouvelle dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication. En misant sur la créativité et l'énergie des jeunes, il s'inscrit dans la volonté nationale de bâtir une économie numérique inclusive et compétitive.