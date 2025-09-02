Cote d'Ivoire: Start-up Challenge 2025 - 18 millions FCFA à décrocher pour les jeunes innovateurs

1 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le coup d'envoi de la 4e édition du programme Start-up Challenge a été donné ce lundi 1er septembre 2025, à Abidjan. Initiée en 2018, cette compétition s'adresse aux jeunes entrepreneurs ivoiriens porteurs de projets innovants dans le domaine des technologies.

L'objectif est de stimuler l'écosystème numérique national et offrir une rampe de lancement aux meilleures idées avec à la prime 18 millions FCFA à décrocher pour les jeunes innovateurs.

Le concours se déroulera en trois phases. D'abord, l'appel à candidatures ouvert dès ce 1er septembre, accessible en ligne. Ensuite, un bootcamp intensif, prévu début octobre au Seen Hotel, où les candidats sélectionnés bénéficieront de trois jours de formations pratiques. Ces ateliers, animés par des experts, porteront notamment sur l'art du pitch, la levée de fonds, la structuration d'entreprise, la cybersécurité et les paiements en ligne.

Enfin, la grande finale se tiendra le 10 octobre 2025 au Noom Hôtel. Les finalistes présenteront leurs projets devant un jury composé de personnalités reconnues, en présence du public et des médias. Les meilleurs seront désignés à l'issue de cette confrontation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des récompenses incitatives

Les lauréats se partageront une enveloppe de 18 millions FCFA. Le premier prix empochera 10 millions FCFA, le deuxième 5 millions et le troisième 3 millions. Un prix spécial de l'innovation sera également attribué à un projet jugé particulièrement disruptif.

Le Start-up Challenge s'impose désormais comme un rendez-vous attendu par les acteurs de l'innovation en Côte d'Ivoire. Il met en lumière des solutions à fort impact socio-économique, capables d'améliorer le quotidien des communautés et de renforcer l'attractivité du pays dans le secteur numérique.

« L'innovation est la clé pour relever les défis de demain. Avec le Start-up Challenge, nous offrons aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de transformer leurs idées en solutions concrètes, utiles aux communautés et créatrices de valeur », a déclaré Lhoussaine Oussalah, directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire.

Au-delà des récompenses, ce programme contribue à structurer l'écosystème entrepreneurial ivoirien et à insuffler une dynamique nouvelle dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication. En misant sur la créativité et l'énergie des jeunes, il s'inscrit dans la volonté nationale de bâtir une économie numérique inclusive et compétitive.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.