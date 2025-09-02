Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2025-2026 - Le découpage de l'année

Le directeur des écoles, lycées et collèges (Delc), Zamblé Bi Germain, a présenté le lundi 1er août 2025, à Cocody, le découpage de l'année scolaire, les dates des congés et des vacances scolaires de l'année 2025-2026.

Le temps d'enseignement/apprentissage se subdivise en trois trimestres : Le premier trimestre débutera le lundi 8 septembre 2025 et s'achèvera le vendredi 28 novembre 2025. Il durera 12 semaines, soit 456 heures. Le deuxième trimestre s'étendra du lundi 1er décembre 2025 au vendredi 27 février 2026. Il comptera 10 semaines et 2 jours, soit 408 heures. Quant au troisième, il commencera le lundi 2 mars 2026 et prendra fin le vendredi 8 mai 2026. Il durera 2 semaines, soit 336 heures.

Les dates des congés et des vacances scolaires 2025-2026 présentent comme suit : les congés de Toussaint, du mardi 28 octobre 2025, après les cours du soir, au dimanche 2 novembre 2025 inclus. Ceux de Noël et du Nouvel An, du vendredi 19 décembre 2025, après les cours du soir, au dimanche 4 janvier 2026 inclus. Les congés de février partent du mardi 17 février 2026, après les cours du soir, au dimanche 22 février 2026 inclus. Les congés de Pâques, c'est du mardi 31 mars 2026, après les cours du soir, au dimanche 12 avril 2026 inclus. Pour ce qui est des grandes vacances, c'est du mercredi 15 juillet 2026 au dimanche 6 septembre 2026 inclus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, Doukouré Aminata épouse Nurdine, directrice de la pédagogie et de la formation continue (Dpfc), a indiqué que la liste des manuels scolaires et supports didactiques agréés ou recommandés au titre de l'année scolaire 2024-2025 est reconduite cette année.

En revanche, en lien avec l'enseignement-apprentissage du Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires (Pnapas) au pré-primaire, CP1, CP2 et CE1, de nouveaux manuels et supports didactiques sont disponibles dans les écoles primaires publiques et dans les librairies. Pour soutenir efficacement l'alphabétisation des enfants, des jeunes et des adultes, des manuels ont été produits et sont aussi disponibles dans les librairies.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme curriculaire, de nouveaux programmes éducatifs sont disponibles et seront expérimentés au pré-primaire, au primaire (CP1 et CP2), et au collège dans des écoles et établissements pilotes cette année. A cet effet, le régime pédagogique, les emplois du temps voire les coefficients pour ces pilotes ont été révisés et adaptés aux nouveaux programmes.

Des sessions de sensibilisation et de formation de toutes les parties prenantes seront organisées à compter de ce mois de septembre, dans les 41 Directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena).