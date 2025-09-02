Gabon: Activités ferroviaires - Setrag perfectionne son réseau ferroviaire

La Société d'Exploitation du Transgabonais (Setrag) a officiellement lancé, le vendredi 29 août dernier, une vaste opération de renouvellement des ouvrages d'art ferroviaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du réseau, piloté par l'État gabonais. Premier acte de ce chantier stratégique : l'intervention sur le pont Assango, à proximité de la gare d'Andem (PK56), qui marque le début d'une série de travaux répartis entre Owendo et Franceville.

Très tôt dans la matinée, les équipes de Setrag étaient à pied d'oeuvre, sous la direction d'Arnaud Mamboundou, chef de chantier spécialisé dans les travaux en hauteur, et de Franck Junior Boulengui Dianga, responsable des interventions sur les ouvrages d'art. Tous deux ont rappelé les consignes de sécurité à leurs équipes avant de se rendre sur le site du pont. Une atmosphère professionnelle mais déterminée régnait sur les lieux, à la hauteur des enjeux de cette opération.

« Le travail d'aujourd'hui consiste en un renouvellement approfondi du plancher ferroviaire, c'est-à-dire au remplacement complet des traverses et des rails », a expliqué Arnaud Mamboundou sur le chantier. « Nous débutons par le remplacement des traverses en bois de type 60, avant de procéder à la pose de nouveaux rails, plus robustes et plus sûrs. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un renouvellement complet et méthodique

Le chantier se déroule de manière progressive, en suivant un enchaînement rigoureux d'étapes techniques. D'abord, les anciennes traverses sont démontées, puis remplacées par des modèles en bois neufs. Par la suite, les équipes posent des rails U60, plus performants que les anciens U50.

Franck Junior Boulengui Dianga précise que « Cette transition entre le rail U50 et le U60 implique une révision complète de l'infrastructure. Les nouveaux rails imposent des contraintes différentes en termes de poids, de résistance et de maintien. C'est pourquoi nous procédons également au remplacement des attaches, au renforcement des châssis, et à des vérifications minutieuses des appuis. »

Cette approche intégrée garantit non seulement la sécurité des convois, mais aussi la longévité de l'infrastructure ferroviaire sur les tronçons les plus sensibles du réseau. Pourquoi maintenir des traverses en bois ? Une interrogation souvent soulevée concerne l'utilisation continue de traverses en bois, alors même que les traverses en béton sont progressivement adoptées ailleurs sur le réseau. Ce choix, loin d'être un retour en arrière, s'explique par des considérations techniques bien précises.

« Sur les ponts, c'est-à-dire au niveau des ouvrages d'art, il est crucial de garantir une certaine souplesse structurelle. Sous ces structures, il y a un vide. Les traverses en bois permettent une meilleure absorption des vibrations et facilitent les interventions de maintenance, » justifie M. Boulengui Dianga. Et d'ajouter « Leur durée de vie est d'environ 10 ans, ce qui est suffisant en attendant une modernisation plus poussée. » Ce compromis technique s'inscrit dans une logique d'optimisation des ressources et de sécurité maximale.

Une série d'ouvrages ciblés entre Assango et Ntoum

Le pont Assango n'est que le premier d'une série de cinq ouvrages d'art identifiés comme prioritaires dans la zone comprise entre Assango et Ntoum. Ces structures, pour certaines vieilles de plusieurs décennies, supportent chaque jour le passage de trains transportant des milliers de tonnes de matériaux.

« Nous avons recensé plusieurs ponts nécessitant une intervention rapide. Après le site de Assango, nos équipes interviendront successivement sur quatre autres ouvrages. Le rythme dépendra des contraintes techniques propres à chaque chantier », explique le chef de chantier. La durée des travaux est volontairement estimée de manière flexible. « Nous préférons évaluer chantier par chantier. Une fois le premier terminé, nous pourrons affiner notre calendrier global », ajoute-t-il.

Au-delà du caractère technique de l'opération, ce chantier s'inscrit dans une vision nationale de modernisation des infrastructures ferroviaires, portée par le gouvernement gabonais et soutenue par les partenaires du secteur. Le transport ferroviaire, et en particulier le Transgabonais, joue un rôle vital dans l'économie du pays. Il assure non seulement le transport de marchandises stratégiques, minerais, bois, produits industriels, mais aussi le déplacement de milliers de passagers chaque semaine.

« Ce renouvellement garantit la sécurité des convois, la fiabilité du trafic et la sérénité des usagers. C'est une plus-value réelle pour tout le monde : passagers, entreprises, opérateurs et État », insiste Franck Junior Boulengui Dianga.

Formation, sécurité et coordination au coeur du projet

Pour réussir ce chantier ambitieux, Setrag a mis en place une coordination étroite entre ses différentes équipes, avec des relais locaux dans chaque zone d'intervention. Des formations régulières sont également dispensées aux agents, notamment en matière de sécurité, de gestion des travaux en hauteur, et de manipulation des nouveaux matériaux.

« Travailler sur un ouvrage d'art, ce n'est pas anodin. Cela demande de la rigueur, de l'expérience, mais aussi une préparation constante. Nos agents sont formés et encadrés pour intervenir dans les meilleures conditions », souligne Arnaud Mamboundou.

Ce programme de renouvellement des ouvrages d'art ferroviaires marque un tournant pour la Setrag et pour le réseau ferré gabonais. Il s'agit d'un chantier à la fois symbolique et stratégique, qui traduit la volonté du pays d'assurer un transport ferroviaire sûr, moderne et durable.

Alors que les travaux se poursuivront dans les semaines à venir sur d'autres ponts du tracé, les usagers et les partenaires économiques du Transgabonais peuvent déjà entrevoir les bénéfices d'un réseau renouvelé, plus résilient face au temps et aux exigences du transport moderne.