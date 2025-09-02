Afrique: Gabon/Cote d'Ivoire - Le ministre mobilise Gabon télévision et TDG pour une retransmission exemplaire

1 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MCM

« À quelques jours du match de football Gabon - Côte d'Ivoire prévu à Franceville, le Ministre de la Communication et des Médias a reçu en audience la Direction Générale de Gabon Télévision et un représentant de Télédiffusion Gabon (TDG). Au coeur des échanges : les derniers ajustements techniques pour garantir une retransmission irréprochable de cet événement sportif majeur.

Le Ministre Paul-Marie Gondjout a salué l'engagement des équipes opérationnelles lors de la première Fête de l'Indépendance sous la Ve République qui s'est déroulée à Tchibanga dans la province de la Nyanga, tout en appelant à une montée en qualité.

Coupures sonores, instabilités d'image : ces dysfonctionnements constatés pendant la retransmission du défilé ne doivent pas entacher la diffusion du match à venir, vitrine du savoir-faire audiovisuel gabonais.

Gabon Télévision et TDG ont rassuré sur l'état d'avancement des préparatifs : mutualisation et coordination des moyens, arrivée progressive des partenaires ivoiriennes, et finalisation des installations techniques avant le 4 septembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des dispositions particulières sont envisagées, notamment l'ajout d'une plateforme de captation dans les gradins, sous réserve d'autorisation du Ministère des Sports.

Le Ministre entend faire de cette retransmission un modèle de rigueur et de professionnalisme, à la hauteur des orientations du Chef de l'État pour la Ve République.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.