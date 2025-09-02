Congo-Kinshasa: Plus de 29 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Ce lundi 1er septembre marque la rentrée scolaire 2025-2026 en République démocratique du Congo, avec plus de 29 millions d'élèves, y compris dans les zones sous occupation, qui ont repris les cours.

Cette année est placée sous le signe de la continuité des réformes majeures :

  • Gratuité de l'enseignement primaire,
  • Renforcement de la qualité educative,
  • Promotion de l'égalité des chances,
  • Intégration des technologies pour un apprentissage inclusif.

La rentrée a été officiellement lancée à Moanda, dans le Kongo-Central, par la ministre d'État Raïssa Malu, qui a insisté sur la formation de citoyen·ne·s responsables à travers les clubs scolaires et le Serment du citoyen.

« Cette rentrée scolaire est une étape cruciale dans la transformation de notre système éducatif... La crise sécuritaire dans l'Est a perturbé l'éducation de milliers d'enfants, mais elle n'a pas entamé la détermination du gouvernement ni la résilience de notre système éducatif », a déclaré la ministre.

Des mesures d'urgence comme les salles temporaires et l'enseignement à distance ont été mises en place pour garantir la continuité de l'éducation, même dans les zones les plus touchées. Les programmes seront également modernisés pour intégrer les compétences du XXIe siècle, notamment l'histoire, les langues et les compétences transversales.

