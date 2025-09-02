Congo-Kinshasa: Dialogue national - Félix Tshisekedi rejette la médiation orchestrée à partir de l'extérieur du pays

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans son discours tenu samedi 30 aout lors du deuxième congrès de l'Union Sacrée pour la nation (USN), Félix Tshisekedi a réaffirmé son attachement à un dialogue national rejetant toute forme de médiation orchestrée à partir de l'extérieur du pays.

Ce congrès était axé sur le thème : "Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays avec le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la nation",

Pour ce dernier, il n'y aura jamais de dialogue en dehors de sa propre initiative.

Il a par ailleurs réitéré son soutien et sa confiance aux initiatives diplomatiques de paix en cours à Doha et à Washington.

Félix Tshisekedi estime que ces initiatives pilotées par les États-Unis d'Amérique et l'État du Qatar ont pour objectif d'aider la RDC à se débarrasser des forces négatives étrangères en vue d'aboutir au retour de la paix dans la partie orientale du pays marquée par l'activisme de la rébellion de l'AFC/M23 soutenue par le Rwanda.

