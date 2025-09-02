Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution en dents de scie des activités du marché en ce début du mois de septembre 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce premier jour du mois de septembre, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution en dents de scie.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 788,754 millions de FCFA la veille à 790,957 millions de FCFA ce lundi 1er septembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 41,034 milliards, s'établissant à 12 317,256 milliards FCFA contre 12 358,290 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire s'est, par contre, rehaussée de 1,515 milliard, se situant à 10 868,977 milliards de FCFA contre 10 867,462 milliards de FCFA le vendredi 29 août 2025.

Les trois indices phares sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite enregistre une baisse de 0,33% à 319,47 points contre 320,53 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve aussi avec une baisse de 0,22% à 155,22 points contre 155,56 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,32% à 133,29 points contre 132,87 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 730 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 850 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,57% à 1 800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,57 % à 915 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,72% à 3 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,97% à 48 970 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 16 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,74 % à 2 445 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 2,47% à 7 500 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,30% à 1 135 FCFA).