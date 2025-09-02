Guinée: Référendum du 21 septembre - Le MPL de l'ancien journaliste, Mamadou Oury Diallo appelle à voter OUI

Le Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL) a organisé ce lundi 1er septembre 2025 une conférence de presse sur le thème << Campagne pour le Référendum constitutionnel: Consigne de vote >>, à la maison de la presse de Guinée.

Dans une déclaration, Mamadou Oury Diallo, président dudit Mouvement et ancien journaliste a invité ces compatriotes guinéens d'ici et de la diaspora à voter OUI au projet de nouvelle constitution du 21 septembre prochain. << Nous avons fait une lecture attentive, minutieuse et même critique du projet de nouvelle constitution élaboré par le CNT et soumis au vote par l'organe exécutif de la transition. Il ressort que comme dans d'anciennes constitutions que notre pays a connu par le passé, comme les constitutions par ailleurs des nations civilisées. Ce présent projet de nouvelle constitution reconduit à l'identique ou avec quelques reformulations les dispositions universellement partagées en rapport avec la notion d'État, les principes fondamentaux d'une République, les libertés, droits et devoirs, la démocratie et une gouvernance transparente, du respect des conventions et traités internationaux ainsi de suite.

Donc, à la lumière d'un constat, et suite à une consultation interne et démocratique à travers nos différentes plate-formes, au nom du Mouvement des Patriotes Libéraux, j'appelle tous nos compatriotes guinéens d'ici et de la diaspora qui croient à notre démarche politique, qui comme nous voit déjà à l'orizon là où nous voulons partir à voter << OUI >> au projet de nouvelle constitution le 21 septembre 2025 >>, a-t-il invité.