Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Joyce Tunda réinstallée comme maire intérimaire par la justice

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La justice a procédé, ce lundi 1er septembre, à l'installation officielle de Joyce Tunda Kazadi comme maire intérimaire de Lubumbashi, en exécution d'une ordonnance du Conseil d'État rendue le 10 juillet 2025. Cette décision suspend l'arrêté du vice-Premier ministre de l'Intérieur qui avait désigné Patrick Kafwimbi à ce poste.

L'huissier de justice Zebedée Kandolo, représentant la Cour d'appel du Haut-Katanga, a confirmé que l'installation de Mme Tunda s'appuie sur la décision judiciaire ROR 1308, « opposable à tous ».

Le Conseil d'État reproche au ministère de l'Intérieur de ne pas avoir exécuté son ordonnance, et rappelle que Patrick Kafwimbi n'a plus qualité pour exercer les fonctions de maire intérimaire. Pourtant, ce dernier s'est présenté à son bureau le même jour, alimentant la confusion autour de la gestion municipale.

Cette situation reflète un bras de fer politico-administratif entre deux figures issues de l'UDPS, et suscite l'inquiétude de la société civile locale, qui appelle à privilégier le bon fonctionnement de l'institution dans l'intérêt des Lushois.

