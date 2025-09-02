Maroc: Bourse de Casablanca - Les échanges dépassent 11,6 MMDH en août

1 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca a dépassé 11,6 milliards de dirhams (MMDH) durant le mois d'août 2025.

Ce volume a été réalisé sur le marché central "Actions" (près de 9,3 MMDH) et le marché de Blocs (801,4 millions de dirhams - MDH), ainsi que sous forme de transferts (31,26 MDH) et d'augmentations de capital (plus de 1,47 MMDH).

Les valeurs TGCC, Attijariwafa Bank et Sodep-Marsa Maroc ont dominé le top 10 des instruments les plus actifs du mois, avec des parts respectives de 14,09%, 7,21% et 6,02%.

La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 1.055,6 MMDH.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.