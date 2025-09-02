Togo: L'hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

2 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Fleuron de l'hôtellerie togolaise, l'hôtel 2 Février vient d'obtenir la certification ISO 9001, confirmant son statut d'acteur majeur de l'hospitalité en Afrique de l'Ouest.

Classé cinq étoiles, ce monument emblématique situé au coeur du quartier administratif de Lomé incarne à la fois le savoir-faire togolais en matière de service hôtelier et l'excellence internationale.

Lieu chargé d'histoire et symbole du tourisme national, il séduit par son architecture majestueuse, la qualité de son accueil et le professionnalisme de son personnel.

L'obtention de la certification ISO 9001 consacre la maturité du système de management de l'hôtel, fondé sur la performance, la gestion des risques, l'amélioration continue et la satisfaction des clients.

Cette norme, la plus déployée au monde en matière de qualité, garantit une approche structurée intégrant la gestion des fournisseurs et l'optimisation des services.

Pour la direction de l'établissement, cette distinction marque une étape importante :

Au-delà de l'établissement lui-même, cette reconnaissance internationale contribue à renforcer l'image de Lomé comme destination touristique et économique de référence.

