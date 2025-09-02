Sénégal: Dakar « Ville du tourisme 2025 » - L'Aspt porteuse de la diplomatie gastronomique du pays

En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, qui s'est tenu, hier, à Diamniadio, l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) a procédé au lancement de son programme de promotion de Dakar comme « Ville du tourisme 2025 » de l'Organisation de la coopération islamique (Oci). Ce projet a principalement pour objectif de vulgariser la gastronomie sénégalaise afin d'en faire un véritable levier de développement économique à travers le tourisme.

« Renforcer les partenariats publics privés dans la promotion du tourisme gastronomique au Sénégal », tel est le thème introduit par la direction générale de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires, qui se tient à Diamniadio du 31 août au 5 septembre 2025. Pour l'Aspt, cet événement d'envergure continentale a représenté une opportunité de promouvoir la Destination Sénégal à travers son patrimoine gastronomique, d'autant plus que Dakar a été désignée « Ville du tourisme 2025 » par l'Organisation de la coopération islamique (Oci).

L'Agence entend ainsi célébrer et capitaliser sur cette distinction. En effet, l'Aspt prévoit de mener une vaste campagne pour rendre le Sénégal encore plus attractif par le biais de la diplomatie culinaire. Mais pour l'Agence, cette rencontre de haut niveau constitue également une occasion de construire plusieurs ponts entre le Sénégal et les autres peuples du monde. Dans ce sens, une réflexion sur les outils économiques et commerciaux à mettre en œuvre a été entamée par le Centre de recherches statistiques, économiques, sociales et de formation pour les pays islamiques (Sesric).

La tenue de cet atelier consacré à la valorisation du patrimoine culinaire a ouvert un cadre de réflexion élargi à toutes les parties prenantes. La cérémonie de lancement de cet atelier a été rehaussée par la participation du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'OCI (Comcec). Selon son représentant à Dakar, ces travaux permettront de vulgariser les bonnes pratiques en matière d'innovation technologique afin de mieux exporter le potentiel culturel et culinaire sénégalais. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Sénégal, M. Mountaga Diao, a, pour sa part, salué l'initiative de ces trois jours de réflexion, pilotés par l'Aspt et le Comcec.

Il a souligné l'importance du contexte économique, social, mais aussi politique, qui justifie la tenue de cet événement, conçu comme un levier de relance économique et touristique. « La tenue de cet atelier intervient dans un contexte particulièrement important pour notre pays. Elle constitue une opportunité unique pour valoriser le potentiel touristique, culturel et artisanal du Sénégal. Elle engage également notre pays à renforcer ses efforts dans la diversification de l'offre touristique et dans la mise en avant des richesses qui font l'authenticité de la destination », a-t-il déclaré, hier, lors de la cérémonie de lancement des travaux, qui se poursuivront jusqu'au 3 septembre.