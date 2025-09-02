Sierra Leone: Le curé de l'église de l'Immaculée Conception de Kenema tué chez lui

Freetown — Le curé de l'église Immaculée Conception de Kenema, en Sierra Leone, a été assassiné. Le père Augustine Dauda Amadu a été agressé dans la nuit du 30 août dans sa maison située dans le quartier Burma 3, à la périphérie de Kenema.

Selon les informations fournies par la police sierra-léonaise, le poste de police local a été averti par téléphone à 7h45 du matin par un paroissien. L'homme affirmait que le père Amadu avait été agressé pendant la nuit par des hommes armés non identifiés à son domicile paroissial.

Les agents se sont immédiatement rendus sur place et ont trouvé le corps sans vie du prêtre. Les enquêteurs ont révélé que les agresseurs étaient entrés de force dans la maison par une fenêtre. Selon la police, le prêtre a été tué entre 2 et 3 heures du matin, dans la nuit du 29 au 30 août.

Pour l'instant, les autorités n'ont pas confirmé si les bandits avaient volé quelque chose dans la maison.

À ce stade, le mobile du meurtre reste flou et aucun suspect n'a encore été arrêté. Cependant, plusieurs paroissiens et responsables ecclésiastiques ont fait des déclarations aux enquêteurs afin d'essayer de faire la lumière sur ce crime.

Le père Amadu était très apprécié pour sa disponibilité et sa gentillesse. Actif auprès des jeunes et des familles défavorisées, ses sermons contre la corruption et la criminalité lui ont valu un profond respect, mais aussi, selon les paroissiens, des ennemis dans certains milieux.

Kenema est la capitale de la province orientale de la Sierra Leone ainsi que du district du même nom. La région a récemment connu une forte augmentation des crimes violents tels que les vols à main armée et les agressions, qui érodent la sécurité des communautés locales.