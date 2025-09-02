Tunisie: Hammam Lif - Fin du retrait des digues et retour des courants marins

La municipalité de Hammam Lif a annoncé, lundi 1er septembre 2025, l'achèvement des travaux de retrait de toutes les digues de protection installées sur sa plage.

Ces travaux, lancés en octobre 2024, ont consisté à enlever les blocs de pierres restants afin de permettre le retour du flux naturel des courants marins et d'amorcer la restauration de l'équilibre écologique du littoral.

La pose de huit digues sur 1 300 mètres, au début des années 1980, avait provoqué une dégradation de la qualité de l'eau et plusieurs déséquilibres environnementaux. Le blocage de la circulation naturelle des eaux marines avait perturbé les herbiers, favorisant l'accumulation de saletés et de mauvaises odeurs.

Avec la disparition des digues, la municipalité espère voir s'améliorer la qualité des eaux et réduire les phénomènes de pollution, tout en redonnant à la façade maritime de Hammam Lif son dynamisme naturel.