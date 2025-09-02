Tunisie: En marge du point de presse du sélectionneur national - Les dérapages de Sami Trabelsi !

Le sélectionneur national est tombé dans le piège des contradictions et de l'irrespect envers le bureau fédéral.

Sami Trabelsi n'a pas bien préparé sa conférence de presse. Ça se voyait bien dans le contenu léger de son allocution, mais surtout dans ses propos ratés à propos de l'équipe nationale A et A', du bureau fédéral, de la naturalisation de certains joueurs tunisiens. Bref, une communication qui diverge et qui insinue même des messages assez dangereux.

Trabelsi n'est pas un bon orateur, c'est aussi quelqu'un qui s'emporte. Mais cela n'empêche, il est sélectionneur national, il doit mesurer tout ce qu'il dit et éviter de déraper par ses déclarations.

Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? D'abord, un ego exagéré en parlant de la sélection A' qui devrait disputer la coupe arabe des nations. C'est Abdelhay Ben Soltane, assisté de Balbouli, qui allait diriger cette équipe et jouer en amical devant l'Egypte. Sami Trabelsi ressurgit et dit : « C'est moi qui ai choisi la liste de l'équipe nationale A', c'est moi qui vais diriger l'équipe en coupe arabe au Qatar ».

Comment fera-t-il alors que la CAN commence quelques jours après ? Et, en plus, il fallait qu'il dise ça avec plus d'humilité surtout qu'envers Abdelahay Ben Soltane, c'était un peu sévère.

Sami Trabelsi n'en était pas à sa première bourde. Il avoue qu'il avait des « préjugés » sur plusieurs joueurs et que maintenant c'est terminé ! En plus, il s'attaque au dossier de la nationalité sportive des joueurs avec beaucoup de naïveté et populisme.

Il déplore les tentatives d'autres sélections de prendre certains joueurs tunisiens, alors que la Fifa ne l'interdit pas et qu'elle, au contraire, facilite le changement de nationalité sportive pour permettre à plusieurs joueurs de jouer.

Nous avons bénéficié de ce principe pour rapatrier dernièrement Ismail Gharbi et plein d'autres joueurs. Pourquoi alors refuser cette nouvelle règle du jeu ?

Et pour terminer, Sami Trabelsi snobe, sans le vouloir peut-être, tout le bureau fédéral.

Par respect à son employeur, qui est la FTF, Sami Trabelsi n'aurait pas dû dire qu'il ne reconnaît comme vi-à-vis que Houcine Jenayeh et Zyed Jaziri.

Et les autres membres fédéraux dont deux qui sont chargés de la commission de l'équipe nationale ? Il les ignore ? Il ne reconnaît pas leur légitimité ou quoi ? C'est irrespectueux venant de quelqu'un qui connaît bien les rouages de la sélection.

Les interférences sont mauvaises oui, mais Sami Trabelsi a été choisi par un bureau fédéral élu, représentant les clubs membres de la FTF.

Il lui doit beaucoup plus de respect. Il n'y a pas que le terrain sur lequel on peut juger un entraîneur national, il y a aussi la communication et l'extra terrain. Et Sami Trabelsi a presque tout gâché dans une conférence qu'il a bâclée.