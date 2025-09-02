Tunisie: CA - Prémices d'un nivellement par le haut - Une impression positive

La stabilité retrouvée et couplée au travail exigeant de coach Faouzi Benzarti peut permettre au CA de capitaliser sur son début de saison pour viser plus haut dès la reprise et la réception du CSS à Radès.

Le Club Africain s'est donc fait du bien en raflant trois points juste avant la fenêtre internationale. Le plein d'ondes positives en marge du déplacement de Bizerte a forcément détendu l'atmosphère et apaisé les esprits au sein du microcosme clubiste, quelque peu secoué après la défaite concédée à Radès face à l'ES Zarzis.

Loin d'être atypique donc, le départ clubiste reflète le changement de cap opéré en pleine préparation d'avant-saison avec le retour de Faouzi Benzarti et un effectif repensé, revu et corrigé, en attendant que l'ossature prenne ses marques, gagne en automatismes et en accord, sur le terrain.

Sur ce, après avoir vécu les montagnes russes au 15-octobre de Bizerte, le CA a validé tant bien que mal avec un résultat qui a ravi ses fans, même si, sur cette rencontre inachevée, la manière a étonné, loin d'un jeu de possession comme premier échantillon mais avec d'autres alliés, tels que les contre-attaques et la verticalité.

Pas de jeu de position et de possession confiscatoire donc à Bizerte mais plutôt un jeu orienté sur la gestion des temps forts et le contrôle séquentiel du ballon, comme si le CA avait retenu la leçon de certains errements constatés face à l'ESZ. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, même si, à ce stade, les supporters ne demandent pas à leurs préférés d'illuminer le jeu mais de ne pas se disperser, de rester appliqués sans se distraire et surtout de mouiller le maillot.

A présent, excepté le match face au leader, une rencontre où l'application tactique a fait défaut et l'imprudence s'est payée cash, le CA semble avoir une bonne marge de progression avec un groupe qui tient la route et surtout un buteur redoutable en la personne de Firas Chawat.

Améliorer la dynamique collective

Passons maintenant aux derniers réglages opérés par le plateau technique, de menus changements qui se sont avérés payants, même si le match n'est pas arrivé à son terme. Avec la titularisation de Chamekh dans les bois, Kinzumbi sur le couloir et Shili sur le flanc gauche, un signal a déjà été apporté : les moins performants n'auront pas de seconde chance au match suivant, quoique les cas de l'attaquant Khadhraoui et des deux milieux, Zemzemi et Sghaïer posent question.

Pour les autres composantes de l'équipe et du groupe, si le piston Yahia Mtiri et le milieu axial ghanéen Saidou Khan ne doivent pas trop être maintenus en réserve sur le banc, mais sollicités davantage au vu de leur potentiel, l'on attend forcément aussi la première du milieu libyen Al Shremi, peut-être le maillon manquant au coeur du jeu clubiste.

Aujourd'hui, à première vue, avec une ossature où les Hamza Ben Abda, Ali Youssef, Ghaïth Zaâlouni, Bilel Ait Malek, Philippe Kinzumbi et Firas Chawat se situent à un échelon au-dessus de leurs différents coéquipiers-concurrents, le CA peut-être espérer franchir un palier si la mayonnaise prend à terme.

A cet effet, il est peut encore trop tôt pour espérer assister à ce match référence que tous les fans appellent de leurs voeux, mais la venue prochaine du CSS, vers le vendredi 12 ou le samedi 13 septembre à Radès pour le compte de la 5e journée, pourrait nous apporter des éléments de réponse et pourquoi pas servir de révélateur aux Clubistes.

Ce faisant, en attendant la reprise du championnat, le CA a ainsi mis le cap hier sur Aïn Draham pour un stage bloqué d'une semaine, jusqu'au 7 septembre. Faouzi Benzarti a donc rassemblé ses troupes et leur a concocté un planning assez garni avec aussi un programme à la carte pour certains, tel que Saidou Khan qui sera pris en charge par les préparateurs physiques.

Cela dit, outre Firas Chawat appelé pour les qualifications du Mondial, avec le match du 4 septembre face au Liberia et celui du 8 septembre face à la Guinée Équatoriale, Hamza Ben Abda , Moataz Zemzemi et Ghaïth Zaâlouni, convoqués par Sami Trabelsi dans l'optique de la double confrontation amicale de la sélection A' face à l'Egypte les 6 et 9 septembre prochain, manqueront aussi à l'appel du stage de Aïn Draham, aux côtés d'Oussema Al Shremi, Fahd Messmari et Ali Youssef, engagés avec l'équipe nationale libyenne.

Depuis les trois coups de la saison, le CA a jusque-là laissé une impression positive, même si, quitte à nous répéter, l'équipe était hors-sujet face à l'ESZ. Aujourd'hui, ce qui laisse augurer et présager de lendemains qui chantent, c'est l'ossature qui prend forme avec un staff qui ne procède pas à de larges rotations, l'intensité affichée sur les temps forts de l'équipe et l'efficacité payante du buteur clubiste Chawat.

Les recrues devraient métamorphoser le CA, si, bien entendu, le piston Al Shremi, le milieu axial Saidou Khan, le pivot Charfeddin Aoun, le latéral gauche Houssem Ben Ali, l'arrière droit Houssem Hassan Romdhane et l'attaquant Hamza Mnsari s'intègrent progressivement et parfaitement, aux côtés des prometteurs jeunes milieux Sadok Mahmoud et Yahia Mtiri, sans oublier les précieux défenseurs déjà dans le moule du groupe, Yassine Bouabid et Taoufik Cherifi, ainsi que les deux attaquants Mohamed Ali Omri et Bassem Srarfi. Avec un effectif équilibré et une dynamique collective forte, le large public clubiste pourrait bien vibrer tout au long de l'année.