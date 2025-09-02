Tunisie: Expatriés - Le retour de Mejbri à Old Trafford

Sortie moyenne de l'ex-mancunien à Manchetser.

En Premier League, face à son ancienne équipe de Manchester United, Hannibal Mejbri a disputé 66 minutes avec Burnley, laissant ses camarades menés (2-1), avant que United ne l'emporte in extremis (3-2). Mejbri a eu un rendement moyen, avec un tir sur une reprise de volée du droit, hors cadre.

Rafik Kabou en forme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Voilà un joueur qui se bonifie avec l'âge. Rafik Kabou, 33 ans, continue d'aligner les buts et les passes décisives. Dernière en date, l'assist qui a permis de porter la marque à 3-0 pour son club Enppi, surprenant 4e, face à Al IIttihad.

Bonne sortie pour Saâd

En Bundesliga, opposé au Bayern Munich, l'ailier gauche d'Augsbourg Elias Saâd n'en a pas moins fourni une bonne prestation d'ensemble, malgré la défaite (3-2).

Il a réussi notamment 3 dribbles sur 3, touchant 31 ballons en 64 minutes de jeu.

Alaa Ghram à Cagliari pour franchir un cap

L'axial Alaa Ghram, sociétaire du Shakhtar Donetsk, lié au club ukrainien jusqu'en juin 2029, va probablement mettre le cap sur l'Italie et évoluer en Série A. A 24 ans, l'ex-défenseur du CSS est dans le viseur de Cagliari, où le coach Fabio Pisacane aurait validé cet éventuel transfert sous forme de prêt. En clair, l'accord prendra la forme d'un prêt payant avec option d'achat, une transaction qui permettrait à Cagliari d'évaluer ponctuellement Ghram, avant de le recruter définitivement.

Actuellement, ce futur transfert est en passe d'être entériné, sachant qu'au Shakhtar, il n'a pas réellement eu l'opportunité de s'imposer. Egalement sous les radars d'Al Ahly et de Berkane, l'ex-CSSiste est à la croisée des chemins et pourrait relancer sa carrière s'il fait le bon choix en cette fin d'été.

Talbi et Lorient s'écroulent

Le défenseur central de Lorient, Montassar Talbi, n'a pu que constater les dégâts défensifs de son équipe sévèrement corrigée par Lille (7-1).

Toute la défense fut hors-sujet, sans parler du milieu de terrain ou de l'attaque. Un match à oublier.

Cherni passeur décisif

En Turquie, Amine Cherni a délivré une passe décisive qui a permis à Goztepe de prendre l'avantage sur Konyaspor. Cette dernière a égalisé en fin de partie, pour conclure sur une parité (1-1). Amine Cherni était titulaire jusqu'à la 89e, minute suite à laquelle il a été remplacé. Il a livré une performance supérieure à la moyenne.

Revers pour Ben Ouannes

Mortadha Ben Ouannes a fourni une passe décisive sur le but de Gueye pour Kasimpasa à la 70'. Ce qui a permis d'alléger la défaite face à Gazientepsor (3-2). Le club turc a aligné 3 défaites en 3 matchs.

Ben Rormdhane et Al Ahly tombent face à Pyramids

En Egypte, Al Ahly a plié face à Pyramids (2-0). Le milieu Mohamed Ali Ben Romdhane a disputé tout le match et est à créditer d'un rendement moyen.

Défaite pour Rami Kaïb

Le défenseur Rami Kaïb s'est incliné avec Halmstads BK face à Mjallby (1-0). L'arrière tunisien a été averti à la 75e.

Sliti leader, défaite de Snana

Naïm Sliti a participé à la victoire du leader du championnat qatari, Al Shamal SC (2-1) face à Al Sailiya. L'attaquant tunisien a disputé tout le second half.

En face à présent, l'ex-sociétaire du CA et de l'ESZ, Youssef Snana, a disputé la dernière demi-heure du match sans faire la différence pour Al Sailiya qui ferme la marche sans aucun point.

Rayan Messi rejoint Pau

Le jeune Rayane Messi Tanfouri a rejoint le club français de Pau en prêt d'une saison en provenance de Strasbourg. L'équipe évolue en deuxième division française.

Bon tempo pour Laidouni

Aïssa Laidouni, qui a bien débuté la saison avec Al Wakrah, récolte un succès de suite face Al Shahaniyah (1-0). Laidouni a disputé tout le match et Al Wakrah a comptabilisé 7 points jusque-là.

Bon départ pour Bouzamoucha

Le défenseur central de Rouen en National (D3), Sofyane Bouzamoucha, s'est imposé à Valenciennes (3-2). Rouen se classe 4e avec 4 points.