Tunisie: Une situation peu enviable au CAB - On aura tout vu !

Les responsables cabistes sont confrontés à différents problèmes.

Mais que se passe-t-il au CAB? Depuis de nombreuses saisons, le club ne fait que traverser des périodes difficiles, compliquées au point qu'on ne parle plus de football à proprement parler mais de crédit, de dettes, de budget, de violences, de huis clos, de stade 15-Octobre fermé pour travaux, de menaces de relégation…

Il est franchement impossible de travailler sereinement dans de telles conditions. De comité provisoire en comité provisoire, le CAB n'a plus relevé la tête. Et même quand Samir Yaâcoub a été élu démocratiquement, il s'est trouvé contraint d'honorer les dettes de ses prédécesseurs.

Il en a fait sa priorité pour éviter au CAB de lourdes conséquences. La relégation en division inférieure pointait à l'horizon… et le retour du club nordiste au premier plan au niveau sportif ne pouvait être que repoussé aux calendes grecques tellement les dus étaient «écrasants» ! Mais petit à petit, le CAB commençait à sortir la tête de l'eau pour faire parler de lui. La meilleure illustration en est cette finale de Coupe de Tunisie contre le ST en 2024.

On a pensé alors, dans les milieux sportifs à Bizerte, que l'équipe était sur la bonne voie et que le décollage était imminent. Seulement, à chaque début de compétition, ça se gâte rapidement suite aux mauvais résultats. Dans pareils cas, on pointe du doigt les responsables qui ont, soit vidé l'équipe de sa substance soit effectué une opération de recrutement non ciblée à l'intersaison. Le résultat est que le doute s'est réinstallé!

La goutte qui a fait déborder le vase

A présent, l'horizon s'assombrit davantage avec ce jet de pierre lancé par un spectateur sur l'arbitre assistant du match CAB-CA au Stade 15-Octobre et qui l'a atteint à la tête. En effet, les sanctions prévues par les règlements en vigueur pour ce genre d'incident sont sévères. Déjà que ça ne marche pas fort en ce début d'exercice, il faudrait qu'on y rajoute une couche.

Le CAB jouera désormais ses prochains matches «à domicile» en déplacement et sans public, outre une amende salée, comme si les finances étaient au beau fixe?!! Quel paradoxe! Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le comité directeur n'a pas su, à notre humble avis, maintenir une stabilité dans tout ce qui est d'ordre technique.

On a constaté des changements nombreux et permanents de directeurs techniques officiels ou intérimaires, des démissions En veux tu en voilà, des va-et-vient dans le même cadre technique, des joueurs annoncés partant, puis reviennent et repartent.

La gabegie est donc totale et la zizanie s'installe. Bref, le club baigne dans une ambiance délétère et le décor ainsi planté ne permet pas de se consacrer au football. Enfin, ne soyons pas cependant intolérant avec le comité provisoire qui fait de son mieux.

On ne peut que saluer l'effort qu'il déploie pour préserver ce qui doit l'être.