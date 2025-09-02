Tunisie: L'ASG s'en tire jusque-là à bon compte - Un bon début de parcours

On n'espérait pas un meilleur démarrage de saison des Gabésiens qui, malgré la crise financière et le manque de préparation, n'ont pas démérité.

A la lecture des résultats du Carrelage de Gabès lors des quatre premières journées du championnat, on ne peut que parler d'un début de parcours encourageant. Entrée sans préparation dans la compétition, avec deux grèves des joueurs en un mois, l'équipe dirigée par Tarak Jarraya a réussi deux nuls par (0-0) face à l'EST et contre l'OB, a engrangé un beau succès aux dépens de l'ASM par 2-1 et s'est inclinée à Sousse devant une Etoile qui cherchait sa première victoire (3-0).

Classée neuvième, alors qu'on lui avait prédit au départ, à cause d'un calendrier défavorable, une place en queue de peloton, la Zliza s'est bien tirée d'affaire. La trêve tombe donc à pic pour affiner ce qui doit l'être et renforcer son effectif de départ. Humble et imperturbable, le principal artisan de ces premiers résultats prometteurs, qui n'est autre que l'entraîneur Tarak Jarraya, en parle, sans s'enflammer.

«On ne se rendra compte de la portée de notre bon début de saison que plus tard lorsqu'on aura avancé davantage dans le classement général au milieu du tableau», dit-il avant de lancer : « Bravo pour mes joueurs qui continuent de consentir les plus gros sacrifices pour nous faire profiter agréablement de ce beau challenge relevé dans des conditions de travail très délicates, pour ne pas dire impossibles! Bravo pour leur courage et leur admirable état d'esprit sur le terrain, loin de leurs gros soucis durant la semaine qui précède chaque match ! ».

Seule ombre au tableau…

Un seul bémol cependant, une petite ombre dans ce démarrage en trombe : la déroute devant l'ESS. «Je ne leur en veux pas le moins du monde, car ils se sont bien battus en première mi-temps et se sont offert un bon nombre d'occasions de but. La tournure du match a été, à mes yeux, un penalty des plus évidents qui nous a été refusé et un autre pas très clair qui a été sifflé à notre adversaire.

Un handicap qui n'a pas joué en notre faveur et qui a ouvert la voie à la large victoire de l'ESS surtout que, physiquement, nous ne pouvions tenir le coup jusqu'au bout. Nous avons tourné la page de ce faux pas et nous planchons déjà sur nos deux matches à domicile, contre l'ESZ le 11 septembre et le CSS le 20 du même mois et un déplacement le 16 à Bizerte.

Ce sera notre premier virage important de la phase aller», a-t-il précisé. Au bout de quelques matches, ces Gabésiens dont on n'avait pas donné cher de leur peau seront pris au jeu et gagneront en maturité et en compétitivité. Ils auront les atouts pour garder le cap et continuer leur bonhomme de chemin.

Sans excès d'euphorie toutefois pour un challenge qui pourrait être remis en question si du côté de l'administration du club, les efforts ne sont pas doublés pour trouver une issue rapide à la crise financière et récompenser les joueurs pour leurs grands sacrifices qui ont donné ces premiers résultats probants.

«Mon seul souci actuel c'est que ce bon début de parcours pourrait s'arrêter et qu'on pourrait faire une rechute si les promesses des dirigeants du club d'éponger une partie de leurs dettes envers les joueurs ne sont pas tenues. Je les ai déjà prévenus de ce qui pourrait nous attendre si tout ce travail était gâché. Ils sont donc avertis ».