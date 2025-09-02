Tunisie: Aviron paralympique - Ahlem Jeddi, un nom à retenir !

Lors des prochains Championnats d'Afrique, Ahlem Jeddi portera les espoirs de l'aviron paralympique tunisien. La rameuse a déjà fait ses preuves en juillet dernier à la Coupe du monde qui s'est tenue à la fin du mois de juin à Lucerne en Suisse.

Ces dernières années, l'aviron tunisien s'est diversifié. Alors qu'on se contentait auparavant de pratiquer l'aviron classique, nos rameurs se sont attaqués à l'aviron de plage. Puis, en 2024, Maher Rahmani a participé aux Jeux paralympiques de Paris. Une première pour l'aviron tunisien.

Blessé, Maher Rahmani manquera à l'appel aux prochains Championnats d'Afrique qui se tiendront à la fin du mois d'octobre en raison d'une blessure nécessitant une intervention chirurgicale. Cela dit, l'aviron paralympique tunisien sera représenté à la joute continentale par l'étoile montante, Ahlem Jeddi.

Un exemple de courage !

A la fin du mois de juin dernier, Ahlem Jeddi a représenté la Tunisie à la Coupe du monde qui s'est tenue à Lucerne en Suisse. Paraplégique, elle a fièrement représenté la Tunisie au Mondial suisse.

Engagée en « skiff PR1W1x », une épreuve réservée aux rameurs utilisant uniquement les bras et le tronc, sans utilisation des jambes, Ahlem Jeddi a livré une prestation remarquable à Lucerne. Accompagnée par son coach, Olfa Khammassi, elle a su faire preuve de détermination et d'un mental fort, illustrant les valeurs du sport paralympique et du dépassement de soi.

Après le Mondial suisse et en l'absence de Maher Rahmani, Ahlem Jeddi aura la responsabilité d'honorer l'aviron paralympique tunisien.

Pour rappel, la sélection nationale d'aviron prendra part aux Championnats d'Afrique d'aviron de plage qui se dérouleront à East London en Afrique du Sud les 28 et 29 octobre, ainsi qu'aux Championnats d'Afrique d'aviron classique à Pretoria au barrage Roodplate les 1er et 2 novembre.

Auparavant, nos rameurs participeront au Championnat du monde d'aviron classique et paralympique qui se tiendra à Shanghai du 21 au 28 de ce mois.

L'objectif pour Ahlem Jeddi et ses camarades est d'atteindre la finale B et de se classer parmi les 15 meilleures nations au Mondial de Shanghai.

Bref, Ahlem Jeddi et ses équipiers ne sont pas près de chômer d'ici début novembre avec des objectifs à y parvenir. Ils visent entre autres le titre continental.