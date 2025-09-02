Guinée: Campagne référendaire 2025 - La haute autorité de la communication suspend le site www.guinee360.com

Dans une décision en date de ce lundi 01 septembre 2025, la haute autorité de la communication (HAC) annonce la suspension pour trois(3) mois le site d'informations www.guinee360.com.

"Vu la Décision N°008/HAC/P/2025 relative à la couverture de la campagne du référendum du 21 Septembre 2025 par les médias privés; Vu les articles du site Guinee360.com du 31 Août 2025 et jours suivants sur la manipulation de l'information; Considérant que l'Administration Générale du site Guinée360.com a été alertée par le Collège de la HAC sur ces manquements; Vu l'autosaisine du Collège de la HAC sur ces agissements en période de campagne référendaire ; Vu l'examen approfondi de ces articles par le Collège de la HAC; I a Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du Lundi, 1 Septembre 2025,

Décide

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La suspension du site d'informations www.quinee360.com pour la période allant du 1er septembre au 1er Décembre 2025, pour insuffisance professionnelle et manipulation de l'infornation. Ce, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Décision N°008 /HAC/P/2025 relative à la couverture de la campagne du référendum du 21 Septembre 2025 par les médias privés et la Loi sur la Liberté de la presse en Guinée. Article 2: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République", peut-on lire dans cette décision de la haute autorité de la communication.