Ile Maurice: 733 991 véhicules en circulation

Selon les dernières données de Statistics Mauritius, le parc automobile continue de croître. Au 30 juin 2025, 733 991 véhicules étaient enregistrés auprès de la National Land Transport Authority, soit une hausse de 23 386 unités par rapport à 2024, équivalant à une croissance de 3,3 %. Cette progression est liée à l'immatriculation de 26 119 nouveaux véhicules au cours du premier semestre, dont près des deux tiers étaient neufs. Dans le même temps, 2 733 véhicules ont été retirés de la circulation.

Les voitures, double cab pickups et véhicules à usage mixte représentent la majorité du parc, avec 415 089 unités (56,6 %). Les motos et auto-cycles sont au nombre de 253 943 (34,6 %), tandis que les autres catégories - vans, camions et bus - représentent 8,8 % du total. Le nombre de voitures et véhicules utilitaires légers a augmenté de 4,5 % en six mois, avec 19 342 immatriculations, dont plus de 11 000 véhicules sortis d'usine.

Les autobus étaient au nombre de 3 387 fin juin, dont près de 59 % en service public. Entre janvier et juin, 83 bus supplémentaires ont été mis en circulation, soit une hausse nette de 79 unités. Le nombre de deux-roues a également progressé, passant de 249 451 véhicules en décembre 2024 à 253 943 en juin 2025, soit une augmentation de 1,8 %.

Accidents en hausse, mais victimes en baisse

Durant le premier semestre, 19 696 accidents routiers ont été recensés, soit une hausse de 2,8 % par rapport à la même période en 2024. La grande majorité (94,4 %) n'a fait aucun blessé. Toutefois, 58 accidents mortels, 121 graves et 926 avec blessures légères ont été enregistrés.

Malgré l'augmentation du nombre total d'accidents, ceux ayant causé des victimes ont légèrement diminué (-1,2 %). Les accidents mortels ont reculé de 9,4 % et les accidents graves de 5,5 %, tandis que le nombre d'accidents légers est resté stable.

Au total, 1 397 personnes ont été tuées ou blessées, contre 1 488 un an plus tôt, soit une baisse de 6,1 %. Parmi les victimes, 63 décès, 221 blessés graves et 1 113 blessés légers ont été recensés. Les passagers restent les plus touchés (32,6 %), suivis des motocyclistes (29,5 %), des conducteurs (21,1 %), des piétons (14,4 %) et des cyclistes (2,4 %). Parmi les 63 décès, 31 concernaient des conducteurs ou passagers de deux-roues et 16 des piétons.

Moins de délits de fuite

Les cas de délit de fuite avec victimes sont également en recul, passant de 127 au premier semestre 2024 à 95 en 2025. Dans deux tiers des incidents, seuls des véhicules étaient impliqués, tandis qu'un tiers concernait des piétons.